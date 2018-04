Die Sludge-Doomer Tons veröffentlichen kommenden Freitag, den 20.4. ihr neues Album Filthy Flowers Of Doom.

Heute kann man bei den Kollegen von Doommetalfront schon mal in die komplette Scheibe reinhören.

Und zwar hier: http://doommetalfront.blogspot.de/2018/04/tons-from-turin-in-italy-premiere.html

Die Jungs gehen auch auf Tour:

18.05.18 (AT) Innsbruck – PMK

19.05.18 (DE) Dresden – Gockelscream #1

20.05.18 TBA

21.05.18 (AT) Salzburg – Rockhouse

22.05.18 (DE) Basel

23.05.18 (DE) Köln – Lime

24.05.18 (DE) Mannheim

25.05.18 (AT) Dornbirn – Schlachthaus 400

Die Truppe spielt – hüstel – tonnenschweren Doom-Sludge mit einer gewissen Hardcore-Attitüde. Dämonisch-düster und mit einigen der geilsten Songtiteln der letzten Zeit um die Ecke kommend:

Abbath´s Psychedelic Breakfast, 99 Weed Balloons, Those Of The Unlighter, Girl Scout Cookie Monster, Sailin´ The Seas Of Buddha Cheese usw.

Usw.? Ach nee, mehr Songs sind ja gar nicht auf der Platte.

Denn Tons zelebrieren ihre Riffungetüme ausschweifend, verlieren aber nie den roten Faden aus den Augen.

Kurzum: Filthy Flowers Of Doom ist ein absolutes Highlight im nicht gerade schwachen Katalog von Heavy Psych Sounds!

www.facebook.com/TONSBAND

