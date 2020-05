The HU: Mongolische Breakout Band veröffentlicht “Song Of Women” featuring Lzzy Hale (Halestorm)

New York, 1. Mai 2020: The HU veröffentlichen eine neue Version ihres Songs Song Of Woman featuring Lzzy Hale (Halestorm). Der Song wird auf der neuen Deluxe Edition ihres von der Kritik gefeierten Debütalbums The Gereg enthalten sein, welches ab sofort vorbestellt werden kann.

The Gereg Deluxe erscheint am 10.07.2020 als Doppel-CD, Doppel-Vinyl und Digital. Die Deluxe Version enthält neben drei neu aufgenommenen Feature-Versionen, die in Zusammenarbeit mit Special Guests entstanden sind, außerdem drei zusätzliche Songs als Akustik-Versionen.

“The HU are the real deal. Don’t sleep on this!” – Jacoby Shaddix (Papa Roach)

Yuve Yuve Yu feat. Danny Case von From Ashes To New war die erste Radio Single der Band überhaupt. Der Song erreichte Platz 2 der Rock-Radio-Charts in Deutschland sowie Platz 4 der Active Rock Charts in US. Die neue US Radio Single Wolf Totem feat. Jacoby Shaddix von Papa Roach ist ebenfalls auf dem besten Weg an die Spitze der Charts. Der dritte exklusive Titel des kommenden Deluxe Albums ist eine neue Version des Tracks Song Of Women feat. Lzzy Hale von Halestorm. Das Offizielle Video zum Song wurde noch vor Beginn der Corona Krise gedreht. Die Zusammenarbeit mit The HU kommentiert die Sängerin folgendermaßen: “Ich bin sehr dankbar, dass The HU mich, meine Worte und meine Melodie in diesem Song willkommen geheißen haben – Ich kann an weniger als einer Hand abzählen, wie oft ein Projekt meine Wahrnehmung verändert und meinen Glauben an die Menschheit erneuert hat. Dies war eines dieser Projekte – Ich schwebe immer noch!“

Der Band war es wichtig, den Song im Mai zu veröffentlichen, da in diesem Monat mehrere Ereignisse zu Ehren von Frauen international im Vordergrund stehen: Muttertag am 10.5. und Women’s Health Week in US vom 12.5. bis 18.5.

„I’m crazy about a Mongolian band called The HU. They are just the greatest thing I’ve heard in a long time. My band of the year!“ – Elton John (Beats 1 Rocket Hour)

Die Bandmitglieder von The HU werden außerdem einen Gastauftritt im kommenden Film The Retaliators haben, einem nervenaufreibenden Horror-Thriller mit Michael Lombardi (FX’s Rescue Me), Marc Menchaca (Ozark, The Outsider) und Joseph Gatt (Dumbo) in den Hauptrollen sowie diverser zusätzlicher Gastauftritte einiger der größten Namen aus Welt der Rockmusik. Der Song Wolf Totem feat. Jacoby Shaddix von Papa Roach wird zudem auf dem Soundtrack des Films enthalten sein.

Mit restlos ausverkauften Shows, diversen internationalen Festival Auftritten und ihrem Markenzeichen, dem „Hunnu-Rock“, haben The HU global Wellen geschlagen. Ihre Musik ist eine einzigartige Mischung aus westlicher Rockmusik in Kombination mit traditioneller mongolischer Instrumentierung und dem außergewöhnlichen Kehlkopfgesang in ihrer Muttersprache.

The HU wurden weltweit von Kritikern hoch gelobt und tauchten zum Jahresende 2019 auf vielen “Best of the Year-Listen” auf: Loudwire listete das Debütalbum The Gereg innerhalb der Top-Alben des Jahres 2019, ihr Video zum Song The Great Chinggis Khaan schaffte es in die Jahres Top 10 des Revolver Magazine und in Großbritannien ist The Gereg in den Top-Alben des Jahres 2019 der Magazine Classic Rock und Metal Hammer vertreten.