The Hydden: veröffentlichen For Those Who Play Video

Bevor The Hydden am 15.11. ihr Labeldebut bei Metalville Records feiern, präsentieren die beiden Schweizer bereits heute mit For Those Who Play das Video zur ersten Single aus dem kommenden Album Vagabond Songs.

https://www.youtube.com/watch?v=BxkQ5jdcZmI&feature=youtu.be

The Hydden überzeugen mit ausgefeilten Arrangements, überraschenden Wendungen und zweistimmigen Vocalparts. Drums und Gitarre erzeugen hierbei eine Dichte, welche für ein Duo einzigartig ist. Melodien gibt es im Reinformat, Blues-Punk trifft Grunge trifft (Hard-)Rock. Die musikalische Two-Man-Army setzt mit ihren auf den Punkt gebrachten Songs ein Zeichen: Musik!

Mit der Veröffentlichung des Albums startet ebenfalls die Tour, auf der die neuen Songs erstmalig auch live zu hören sein werden.

16/11 CH – Zofingen / Oxil

22/11 CH – Brunnen / Kult Turm

23/11 CH – Altdorf / Vogelsang

30/11 CH – St. Gallen / Bahnhof

05/12 CH – Zürich / Exil

12/12 DE – Berlin / wild @heart

13/12 DE – Dresden / Locco Club

14/12 DE – Hamburg / Astra Stube

15/12 DE – Hannover / Lux

16/12 DE – Köln / MTC

17/12 DE – München / Backstage

20/12 CH – Einsiedeln / Mauz

28/12 CH – Stans / Senkel

11/01 CH – Muotathal / Earl Music Club

The Hydden

Line-Up

Roger Hämmerli – Guit. / Bass / Voc

Roli Würsch – Drums / Voc