The Idiots: stellen Musikvideo zu neuer Album Single „Never Give Up“ online

Am 4. August 2023 erscheint das 10. Studioalbum der kultigen Extreme Punk Metal Band The Idiots über Massacre Records. König Der Idioten wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und digitalen Formaten erhältlich sein, Vorbestellungen sind HIER möglich!

Nach ihrer ersten Single-Auskopplung zum Song Downtown Lover, folgte nun ein weiterer kräftiger Nachschlag! Über ihre neueste Single, Never Give Up, verrät die Band:

„Wir hatten schon Ende der 70iger mit S04 & Der BVB einen Oi-Punk Rock Fußball-Song. Jetzt hatten wir noch mal wieder richtig Lust dazu. Früher hatten wir auch eine eigene Fußball Mannschaft: Dynamo Doppelkorn.

Sir Hannes will die wieder beleben. Der Song ist auch zeitlos, genau wie unser erster Fussball-Song und thematisch genauso Thema, wie damals – wie viele The Idiots Songs.

Es geht ja darum, dass unsere Freunde – das sind Metaller, Punx, Oi-Skinheads & Freaks – zusammen zum Fußball gehen oder in einer Kneipe die Spiele anschauen und als Kollektiv Spaß haben. Wir sind Punk Rock / Metal Hooligans! Da ist schon ein Augenzwinkern dabei!“

Auf König Der Idioten schreien The Idiots nach einer besseren Welt. Textlich, wie musikalisch, ist es sicher das extremste und härteste The Idiots Album.

Ihre explosive Mischung aus Wort, Musik, Energie und Wut liefert Fans und Hörern ein musikalisches Feuerwerk der ganz besonderen Art. Es soll befreien, aufwecken, zum Nachdenken anregen aber natürlich auch Kraft, Freude und Energie verbreiten. Auf König Der Idioten verkörpern The Idiots das, was sie fühlen, denken und wofür sie leben! Jeder Ton, jedes Wort wird von ihnen gelebt, mit Hingabe zelebriert und steckt voller Authentizität. Seien es Obdachlosenhilfe, Spendenaktionen für Hochwasserkatastrophen-Opfer, die Unterstützung der Organisation Sea Shepherd oder Aufrufe und Aktionen für die Rettung und die Unterstützung von Clubs, Printmedien, Bands und die gesamte Kultur – The Idiots sind immer mit Herzblut dabei. „Wir stehen und kämpfen für Respekt, Vielfalt, Menschenrechte, Natur- und Tierschutz! Auch setzen wir uns gegen Unterdrückung und jede Art von Diktaturen und für Minderheiten ein.“

König Der Idioten Tracklist:

1. Darkness

2. Terror

3. Downtown Lover

4. Ich Bin Böse

5. König Der Idioten

6. Never Give Up

7. Proud To Be An Idiot

8. Psychopath

9. Punk Rock Bunny

10. Schwarz

11. Neverland (CD-Bonustrack)

12. Zeit (CD-Bonustrack)

The Idiots live:

04.08.2023 DE Dortmund – Idiots Records (unplugged – Album Release Show)

05.08.2023 DE Dortmund – Idiots Records (unplugged – Album Release Show)

29.09.2023 DE Coesfeld – Fabrik (*)

30.09.2023 DE Quedlinburg – KUZ Reichenstrasse (*)

01.10.2023 DE Frankfurt – Batschkapp (*)

02.10.2023 DE München – Backstage (*)

03.10.2023 AT Wien – Viper Room (*)

04.10.2023 CH Luzern – Sedel (*)

05.10.2023 DE Nürnberg – Hirsch (*)

06.10.2023 DE Leipzig – Hellraiser (*)

07.10.2023 DE Hamburg – Logo (*)

08.10.2023 DE Braunschweig – KUFA (*)

04.11.2023 DE Dortmund – Junkyard (*)

(*) 40 Jahre Idiots Records Tour 2023 w/ Phantoms Of Future, Kadaverficker + Dr. Death

