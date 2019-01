The Neal Morse Band: mit Video zu neuem Album Vorboten „Welcome To The World 2“

The Neal Morse Band: mit Video zu neuem Album Vorboten „Welcome To The World 2“

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres von Fans und Presse gefeierten Albums The Similitude Of A Dream stehen The Neal Morse Band erneut in den Startlöchern. Ihr neues Studioalbum The Great Adventure erscheint in knapp zwei Wochen, am 25.01.19 auf Radiant Records via Metal Blade Worldwide. Um wie Wartezeit zu verkürzen, schickt The Neal Morse Band einen weiteren Album Vorboten ins Rennen.

The Neal Morse Band – „Welcome To The Wold 2“ (Official Video)

Mit dem neuen Musikvideo zu ihrem Song „Welcome To The World 2“ gewähren Neal Morse, Mike Portnoy, Bill Hubauer, Randy George und Eric Gillette ihren Fans nun erste Einblicke in die Studioaufnahmen ihres Albums. Wem das Vorgängeralbum gut gefallen hat, den nimmt das neue Werk The Great Adventure sicherlich erneut mit auf seine sehr eigenwillige Reise.

The Great Adventure kann hier vorbestellt werden: https://bit.ly/2AQxIR9

The Neal Morse Band wird ihren Fans im Frühjahr das neue Album The Great Adventure live nahebringen. Die Tour beginnt am 3. Februar 2019 Nashville. Informationen und VIP Tickets gibt es über www.radiantrecords.com.

The Neal Morse Band – Europa Tourdaten 2019

29.03.19 Köln – Kantine

03.04.19 Berlin – Heimathafen

04.04.19 Hamburg – Markthalle

05.04.19 Leipzig – Halle d / Werk 2

09.04.19 München – Technikum

(Veranstalter: Wizard Promotions)

Kommentare

Kommentare