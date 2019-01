The Ocean Collective: kündigen für März Europatour an

The Ocean Collective: kündigen für März Europatour an

Nach dem erfolgreichen Release des neuen Albums Phanerozoic I letzten November, freuen sich The Ocean Collective jetzt darauf, das neue Material live zu präsentieren.

Die europäische Kampagne beginnt am 13. März in Stuttgart und wird die Band über einen Zeitraum von nahezu vier Wochen durch eine ganze Reihe Länder führen. Downfall Of Gaia, die ihr neues Album Ethic Of Radical Finitude am 8. Februar über Metal Blade veröffentlichen, werden The Ocean Collective dabei supporten. Als Opener sind Herod aus der Schweiz mit dabei.

The Ocean Collective

+ Downfall Of Gaia

+ Herod

13/03 – DE, Stuttgart – Im Wizemann

14/03 – CH, Geneva – PTR/ L’Usine

15/03 – FR, Lyon – CCO

16/03 – FR, Toulouse – Rex

17/03 – FR, Marseilles – Les Pennes Mirabeau

18/03 – FR, Colmar – Le Grillen

19/03 – FR, Bethune – Le Poche

20/03 – UK, Birmingham – Mama Roux

21/03 – IR, Limerick – Dolan’s Warehouse

22/03 – IR, Dublin – Voodoo Lounge

23/03 – UK, Glasgow – Audio

24/03 – UK, Leeds – Brudenell Social Club

25/03 – BE, Antwerp – Trix

26/03 – NL, Den Haag – Paard

27/03 – DE, Cologne – Club Volta*

28/03 – DE, Leipzig – Werk 2

29/03 – PL, Poznan – U Bazyla

30/03 – DE, Bremen – Tower

31/03 – DE, Hamburg – Logo

02/04 – SE, Stockholm – Fryhuset, Klubben*

03/04 – SE, Gothenburg – Tradgarn*

06/04 – NO, Stavangar – Folken*

07/04 – NO, Hamar – Gregers*

08/04 – DK, Copenhagen – Vega*

* ohne Downfall Of Gaia

An- und abschwellende Prog-Melodien, fette Gitarren, opulente Streicher und kraftvoller Gesang den schwerverdaulichen Texten entsprechend, sind die Markenzeichen von The Ocean Collective. Phanerozoic I ist verfügbar über metalblade.com/theocean – dort könnt ihr euch das Album auch anhören sowie Videos anchecken.

Die sechs Songs von Downfall Of Gaias Ethic Of Radical Finitude sind melodischer, strukturierter und dynamischer denn je, wobei sich der epische Metal-Sound mit seinen originellen Sludge- und Crust-Elementen, an dem die Mitglieder mit jedem Release gefeilt haben, weiter zuspitzt. Surft zu metalblade.com/downfallofgaia – dort könnt ihr die erste Single As Our Bones Break To The Dance streamen und das Album vorbestellen!

https://www.facebook.com/theoceancollective

https://www.theoceancollective.com

http://downfallofgaia.com

https://www.facebook.com/DownfallofGaia

https://www.instagram.com/downfallofgaia

https://www.youtube.com/user/downfallofgaiatv

Kommentare

Kommentare