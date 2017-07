The Offspring am 21.08.2017 im Palladium, Köln (Vorbericht)

Künstler: The Offspring

Vorband: tbd.

Ort: Palladium, Köln

Datum: 21.08.2017

Kosten: 50,65 € zzgl. Gebühren

Genre: Punk, Punkrock

Veranstalter: Live Nation, Dirk Becker Entertainment

Link : https://www.facebook.com/events/119135062013665/

„Uno dos tres cuatro cinco cinco ses.“ Wer kann diese Worte nicht auswendig bzw. weiß nicht sofort, worum es geht? The Offspring beehren uns nach fünf geschlagenen Jahren Clubabstinenz endlich wieder und dann auch noch mit einer exklusiven „Club“-Show im Kölner Palladium. Sonst wird man nur auf zwei Festivals hierzulande die Chance haben, die „pretty flyen white guys“ live zu erleben. Noch ein Grund mehr, Noodles, Dexter & Co. in der Domstadt einen Besuch abzustatten. Bis auf Drummer Pete Parada, der 2007 dazustieß besteht die Band sogar noch aus ihren Gründungsmitgliedern. Punk verbindet eben. Hits wie Self Esteem, Pretty Fly, Want You Bad oder Original Prankster einmal in dem Umfeld live erlebt zu haben, gehört eigentlich ins Repertoire jeden Punkrock-Fans. Und da ja gerade erst Blink-182 und Bad Religion die Hallen in Deutschland unsicher gemacht haben, liegt nichts näher, als die abgeschnittene BW-Hose rauszukramen, das 90er Bandshirt zu entstauben und den Sack zuzumachen.

Dass die Jungs auch nach 33 Jahren immer noch Spaß haben und sich diese Freude auch auf ihre Fans überträgt, dokumentieren sie übrigens auch fleißig bei Instagram.

July 8, 2017 // @southokanaganeventscentre w/ #SublimeWithRome // #Penticton, Canada // 📷: @gentlegiantdigital A post shared by The Offspring (@offspring) on Jul 10, 2017 at 6:15pm PDT

Für Anfang 2018 hat die Band übrigens nach dem 2012er Days Go By ein neues – ihr zehntes – Album angekündigt und wer weiß, vielleicht testen sie ja den ein oder anderen Song schonmal auf seine Publikumstauglichkeit.

Tickets gibt es ab sofort hier bei Ticketmaster.

Auf deutschem Boden könnt ihr die Band zusätzlich noch hier live erleben:



16.-19.08. – Übersee, Chiemsee Summer Festival

18.-20.08 – Leipzig, Highfield Festival

Kommentare

