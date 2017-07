Noch haben die True Norwegian Black Avantgardisten Enslaved wenig Details über ihr kommendes Album preisgegeben, doch bereits jetzt verkünden sie ihre europäische Headlinetour, die am 10. November in Hamburg losbricht. Außerdem wird die Band als Support von ihren Labelkollegen Opeth in Großbritannien und Irland auftreten.

Tickets für die Tour gehen ab Freitag um 9:00 Uhr in den Verkauf, für die Russland Daten am Montag zur selben Uhrzeit.

Erlebt Enslaved mit den Songs ihres kommenden Albums auf den folgenden Daten:

Rock Hard & Legacy & Metal.De präsentieren:

10.11. D Hamburg – Logo

11.11. D Berlin – Nuke

12.11. D Köln- Underground

13.11. NL Utrecht – Tivoli de Helling

15.11 UK Manchester – o2 Ritz*

16.11 UK Glasgow – Barrowlands*

17.11. UK Belfast – The Limelight 1*

18.11. IRL Dublin – The Academy*

19.11. UK Nottingham – Rock City*

21.11 UK Bristol – o2 Academy*

22.11 UK Birmingham – o2 Institute*

24.11. UK London – Islington Assembly Hall

25.11. F Paris – Trabendo

26.11. B Vosselaar – Biebob

28.11. F Rezé – Barakason

29.11. F Lyon – CCO Villeurbanne

30.11. I Brescia – Circolo Colony

01.12. CH Pratteln – Z7

02.12. D Frankfurt – Das Bett

03.12. CZ Prague – Chelmnice

16.12. RU Moscow – Volta

17.12. RU St. Petersburg – Club Val

*als Support von Opeth





