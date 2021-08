The O’reillys And The Paddyhats: geben Informationen zum kommenden Album bekannt

The O’Reillys and the Paddyhats präsentieren ihren Fans mit In Strange Waters (VÖ 22.10. – Metalville / Rough Trade) ein mehr als außergewöhnliches Album! Den Titel In Strange Waters, in fremden Gewässern, trägt das Jubiläumsalbum der Paddyhats anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens vollkommen zu Recht.

Denn sie haben die, mittlerweile insgesamt über 70 Millionen mal auf YouTube angesehenen Songs in wirklich ungewöhnlichen Genres neu interpretiert. Weit weg von ihrem üblichen Irish Folk Punk steuern sie das Schiff dabei zielsicher in die Gewässer von Pop, Metal, Ska und Barbershop-Musik. Trotzdem schwingt die Identität der Band in jeder Note mit, denn auch wenn die Gewässer fremd sind, so ist das Schiff doch das gleiche.

The O’reillys And The Paddyhats betrachten sich, wie das Cover verdeutlicht, mal mit ganz anderen Augen und gehen dabei einen Schritt über Irish Folk Punk hinaus und das nicht zuletzt mit einem neuen Song, der eigentlich gar nicht geplant war.

Zudem konnte die Band für die 10 Year Version von We All Know niemand geringeren als die international erfolgreiche Rock/Metal Ikone Doro Pesch als Gesangspartnerin gewinnen.

Mehr Informationen zu In Strange Waters: