The Royal: veröffentlichen zweite Single „State Of Dominance“

Heute haben The Royal ihren neuen Track State Of Dominance mit einem Video vorgestellt. Der Song ist die zweite Auskopplung aus ihrem dritten Studioalbum Deathwatch, welches am 08. März 2019 über Long Branch Records veröffentlicht wird.

Tracklisting:

1. Pariah

2. Savages

3. State Of Dominance

4. Soul Sleeper

5. Deathwatch (feat. Ryo Kinoshita of Crystal Lake)

6. Exodus Black

7. Nine For Hell

8. Lone Wolf

9. Avalon

10. Glitch

Die niederländische Metalband The Royal wandert weiter zwischen den vielen verschiedenen Welten des modernen Metal. Nach dem Release ihres ersten Label-Albums Seven, welches für seine eingängigen Riffs und aufbauenden Songs gefeiert wurde, spielten The Royal unzählige Clubshows und Festivals in 25 europäischen Ländern auf einer 2-monatigen Tour. Im Anschluss an diese folgte direkt eine 4-wöchige Tour durch Japan und China.

Durch das Songwriting auf Tour und durch die tiefgründigen Diskussionen zwischen 5 jungen Männern, entschloss sich die Band auf dem neuen Album Deathwatch die dunklere Seite des Metalcore zu erkunden. Der neue Output ist ein Mix aus eingängigen Riffs, heftigen Breakdowns und ambienten Sounds. Ungezügelte Emotionen tropfen aus jeder Rille, was zeigt, welch emotionales Jahr The Royal als Band hinter sich haben.

Neben dem Songwriting, nahm die Band auf Deathwatch vom Produzieren, Mixen bis zum Design hin alles selber in die Hand, um möglichst nah an ihrem Wunschalbum zu sein. Seien es Sem Pisarahu’s Texte über die täglichen Schwierigkeiten des Lebens oder die außergewöhnliche Gitarrenarbeit von JD und Pim; jeder, der auf dunklen, epischen und emotionalen Metal steht, kann sich sicher sein, dass Deathwatch sein Album ist.

Deathwatch ist ab jetzt hier vorbestellbar: https://TheRoyal.lnk.to/Deathwatch

