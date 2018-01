The Tips: veröffentlichen Video-Single ‘Go’ – neue EP Come Closer erscheint am 2. Februar

„Es geht darum das Gegebene nicht stumpf hinzunehmen. Man muss nicht da bleiben wohin man geboren wurde. Man muss nicht mit den Mitschülern befreundet sein, bloß weil man eben die Schulbank teilt. Go handelt von der Freiheit das Leben selbst zu bestimmen. Begegnungen und Beziehungen sind nicht zugleich Verpflichtungen. Sie können ein gemeinsamer Weg sein, sich aber auch genauso legitim in verschiedene Richtungen gabeln“, so erklärt Stefan, der neue Sänger von The Tips den Erzählbogen von Go. Es geht um Loslassen und gehen lassen können, zu akzeptieren, dass sich Dinge auseinander entwickeln und dass dies nicht zwangsläufig erst einmal immer schlecht sein muss.

Denn man kann aufgeben, wenn es kompliziert wird. Man kann einfach alles hinschmeißen wenn es anstrengend wird, daran scheitern und sich selbst zurückziehen und einigeln wenn es zu viel wird, wenn sich Dinge verändern.

Man kann aber auch genau das Gegenteil tun und gerade dann, wenn sich alles vor einem auftürmt und zusammenbrechen zu droht, wenn sich die Veränderung wie eine dunkle Fratze vor einem auftürmt, gerade dann kann erst recht und mit noch mehr Kraft und Vision durchziehen, akzeptieren, lernen und aus dem Weg räumen was sich in genau diesen gestellt hat.

Die Rock-Reggae-Pioniere aus Düsseldorf haben 2017 genau das gemacht! Sie schlagen ein neues Kapitel in ihrem Werdegang auf, blättern um und ziehen durch: aus persönlichen und gesundheitlichen Beweggründen trennen sich die Wege von The Tips und Frontmann Ali. Unbestritten und weiterhin gemeinsam die Vision vor Augen The Tips weiter nach vorne zu bringen, sucht und findet man gemeinsam in dem alten Bekannten Stefan die neue Wunsch-Besetzung für die markante Stimme des Trios.

Mit Go erscheint nun die erste Single-Auskopplung aus der EP Come Closer, welche am 2. Februar das Licht der Welt erblickt und The Tips damit endgültig emanzipiert.

In stiller Trauer

Princess: 25.05.72 – 13.10.83

The Tips auf Tour:

26.01.2018 – Düsseldorf, The Tube (ausverkauft) ~

03.02.2018 – Wiesbaden, Schlachthof *

06.02.2018 – Saarbrücken, Kleiner Club *

07.02.2018 – Zürich (CH), Dynamo *

08.02.2018 – Nürnberg, Z-Bau *

10.02.2018 – Essen, Don’t Panic

09.03.2018 – Isny, EberzMusikbar

10.03.2018 – München, Backstage +

16.03.2018 – Köln, Jungle Club

30.04.2018 – Husum, Speicher #

13. – 15.07.2018 – Mighty Sounds Festival

~ w/ Datenschmutz

* w/ Rogers

+ w/ Buster Shuffle

# w/ The Bennies

