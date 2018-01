Wer kennt das nicht: warum heute, wenn es auch morgen geht? Neee, heute ist kalt, nee heute ist zu warm, es regnet, ich hab schon was anderes vor, ich will lieber was anderes machen, ich muss ganz dringend meine Socken nach Farben sortieren, eigentlich sollte ich mal wieder die Primzahlen auswendige lernen, oder meine CDs nach Genres sortieren. T.I.F.I.A. ist die Hymne für alle, die wissen was es heißt zu prokrastenieren!

Viel Spass mit DER Ausrede warum es auch reicht morgen loszulegen:

Das neue Album Dinner For Sinner kann hier vorbestellt werden.

Mit dem neuen Album geht es unter anderem auch direkt mit The Prosecution auf Tour:

10.03.2018 – Saarwellingen, Flexibel (Releaseparty)

17.03.2018 – Trier, Ex Haus*

23.03.2018 – Erfurt, Ilvers*

24.03.2018 – Lübeck, Treibsand*

06.04.2018 – Würzburg, B-Hof*

07.04.2018 – Biberach, Abdera*

13.04.2018 – Übersee, Freiraum*

14.04.2018 – Düsseldorf, The Tube*

20.04.2018 – Braunschweig, B58*

21.04.2018 – Koblenz, Circus Maximus*

26.04.2018 – Saarbrücken, Garage (Antattack PreFest)

* /w The Prosecution

Tickets für die Tour: https://theprosecution.merchcowboy.com/tickets

Kommentare

Kommentare