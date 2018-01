Headless Crown: kündigen neues Album an

Das Schweizer Heavy Metal Band Headless Crown wird am 30. März 2018 ihr neues und zweites Album namens Century Of Decay bei Massacre Records veröffentlichen!

Die Band arbeitete abermals mit Serge Morattel zusammen, der das Album im REC Studio mischte und masterte. Gitarrist Manu Froelicher hat das Coverartwork gestaltet.

Century Of Decay ist ein düsteres Konzeptalbum, welches in einem dystopischen Setting in naher Zukunft angesiedelt ist. Die Story handelt von einem namenlosen Arbeiter, der durch seine Träume versucht, seinem belang- und sinnlosen Leben zu entfliehen.

Das kommende Album ist deutlich aggressiver und komplexer als das Debüt der Band.

Weitere Details folgen demnächst.

