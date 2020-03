The Weight: neues Album „In Control“

Wie aus der Zeit gefallen, herausfordernd und doch einladend: In Control (VÖ 06.03. Label: Heavy Rhythm & Roll Records Vertrieb: Cargo Records) von The Weight beweist, dass es möglich ist, die musikalische Suche in unterschiedlichste Richtungen voranzutreiben, ohne das Gesamte aus den Augen zu verlieren. Die Varianz der Songs verblüfft, denn kein Lied auf dieser Platte klingt wie das andere. Und doch durchdringt die einzelnen Tracks alle ein verbindender Geist des Trotzes und der Lebensfreude: „Kontrolle ist immer eine Illusion, für die es sich aber lohnt zu kämpfen!“ Ein närrisches Unterfangen, das The Weight da verfolgen, aber der Narr darf bekanntlich alles und diesen Freifahrtschein reizen die vier Musiker aus, soweit sie nur können.

In Control folgt auf der grandiose und gefeierte Livealbum der Band aus Österreich. Hier gibt es mit der Single Victory schon einen kleinen Teaser:

The Weight Line-Up:

Tobias Jussel – Vocals & Organ

Michael Böbel – Guitar

Andreas Vetter – Drums

Patrick Moosbrugger – Bass

