TheCityIsOurs: veröffentlichen neue Single/Video ‚Death Of Me‘ vom kommenden Album »Coma«

TheCityIsOurs enthüllen den neuen Track Death Of Me, bei dem die Band ihr Herz auf der Zunge trägt, um die Leute wissen zu lassen, dass es in Ordnung ist, nicht in Ordnung zu sein. Der Track stammt aus dem zweiten Album der Band, Coma, das am 22. Oktober 2021 via Arising Empire veröffentlicht wird.

Zu ihrer neuen Single erklärt Gitarrist/Sänger Mikey Page:

„Death Of Me ist ein kompromisslos ehrlicher Bericht über einen Zusammenbruch, als ich mental mit der Erkenntnis kämpfte, dass sich mein Leben veränderte und ich nichts tun konnte, um es zu stoppen Es ist einer der persönlichsten Tracks, die ich als Texter geschrieben habe, aber ich fühlte mich wirklich wie eine Geschichte, die ich erzählen musste, um meinen Kopf frei zu bekommen und mir die Chance zu geben, einen Weg zur Genesung zu finden.“

Im Hinblick auf den Schreibprozess fügt Page hinzu: „Ich werde immer auf diesen Song als den Durchbruch für dieses Album zurückblicken.“

„It’s killing me I’ll be honest, another day without you will be the death of me“

