Thundermother: gehen auf „Heat Wave Tour“ (24.10.2021 – 19.02.2022)

Bereits in den letzten zwei Jahren sorgten Thundermother wie kaum eine andere Band für Aufsehen. Im Sommer 2020 schoss ihr Album Heat Wave sensationell auf Platz sechs der deutschen Charts und in der Folge tourte die Band – Corona zum Trotz – mit einem Feuerwehrtruck als Bühne durch die Lande. Und auch 2021 ließ sich die Band nicht bremsen, spielte weiter Show um Show. Ihre Tour führte die Band sogar für ein Konzert ins Berliner Olymipa Stadion. Für den WDR-Rockpalast stand Thundermother kürzlich vor der Kamera (Ausstrahlung: 25.10.2021) und selbst das Team die Redaktion des ZDF-Fernsehgartens kam an den Schwedinnen nicht vorbei und brachte im Juli ein Millionenpublikum in den Genuss ungewohnt harter Klänge.

Thundermothers aktuelles Album Heat Wave, veröffentlicht im Juli 2020, ist eine Rocksensation, an der man nicht vorbeikommt. Es stürmte die Charts und erreichte Topergebnisse in vielen Ländern, u. a. Platz #6 in Deutschland, Platz #8 in Schweden und Platz #15 in der Schweiz. Am 23. Mai 2021 erschien eine weitere Überraschung für die Fans: Thundermother veröffentlichen die Heat Wave Deluxe Edition. Als 2-CD Digipak und zusätzlich mit verschiedenen limitierten farbigen Doppelvinyl-Versionen. Darauf ist nicht nur das komplette Original-Album zu finden, sondern auch eine Bonus CD/Vinyl mit gleich 10 weiteren, bisher noch unveröffentlichten Tracks.

Das Motto der Hardrockerinnen: „We fight for Rock’n’Roll“! Allen derzeitigen Umständen zum Trotz zieht die Band ihr Ding durch. Auch wenn die Lage für Musiker, Künstler und die gesamte Veranstaltungsbranche mit Millionen von Arbeitsplätzen, die daran hängen massiv gefährdet ist und nach Monaten des Stillstands immer existenzbedrohender wird, wollen Thundermother erneut ein Zeichen setzen:

Bandgründerin und Leadgitarristin Filippa Nässil:

„Rumsitzen, nichts tun und abwarten ist für uns keine Alternative. Wir weichen nicht von unserem Motto ab und kämpfen für den Rock’n’Roll! Der Tourkalender 2021 ist voll und wir hoffen, dass wir die Shows spielen können! Wir wollen damit unseren Fans auch zeigen, wir sind da, wir geben nicht auf und wir ziehen alle am gleichen Strang! Durchhalten und daran glauben: Rock’n’Roll never dies!“

Heat Wave Tour

präsentiert von: Radio Bob, Classic Rock & Rock Hard



24.10.2021 Linz (AT) – Wildstyle & Tattoo Messe (Festival Show)

26.10.2021 Pratteln (CH) – Z7

27.10.2021 Stuttgart – Universum

28.10.2021 Kempten – kultBOX

29.10.2021 Copenhell Metal Cruise

30.10.2021 Bad Ischl – Wildstyle & Tattoo Messe (Festival Show)

12.11.2021 Helsingør (DK)- Karosserifabrikken

13.11.2021 Weißenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

14.11.2021 Friedrichskoog – Haus des Kurgastes

15.11.2021 Bonn – Harmonie

02.12.2021 Weinheim – Café Central

03.12.2021 Fulda – Kreuz

04.12.2021 Essen – Nikolaut Festival (Festival Show)

05.12.2021 Bochum – Rockpalast

07.12.2021 Köln – MTC

08.12.2021 Hannover – Lux

09.12.2021 Münster – Rare-Guitar

11.12.2021 Viersen – Rockschicht

12.12.2021 Bremen – Tower

13.12.2021 Berlin – Hole 44

17.12.2021 Stockholm (SE) – Royal Rock Fest

18.12.2021 Sandviken (SE) – Royal Rock Fest

10.02.2022 Bensheim – Rex

11.02.2022 Wetzlar – Black Pearl

13.02.2022 Trier – Mergener Hof

15.02.2022 Aschaffenburg – Colos Saal

16.02.2022 Antwerp (BE) – Trix Café

18.02.2022 Oberhausen – RadioBob Rocknacht (Festival Show)

19.02.2022 Groningen (NL) – Simplon

Veranstalter: Schubert Music

Homepage: www.thundermother.com