Thunderstruck America`s AC/DC Tribute: schicken das Virus auf den Highway To Hell

Am kommenden Wochenende hat der geneigte Metalhead die Qual der Wahl, denn eine ganze Reihe von hart rockenden Bands melden sich aus der Corona-Quarantäne und wollen euch die Langeweile vertreiben. Das Angebot ist groß und die Palette reicht von mittelalterlichen Klängen, über Metal, Deutschrock, Punkrock bis zum Death Metal. Und weil das immer noch nicht genug ist, gesellen sich nun auch noch Thunderstruck America`s AC/DC Tribute hinzu und werden euch am Samstag ihren bluesgetränkten Hardrock um die Ohren hauen. Ab 20:30 Uhr EST gibt es die volle Dröhnung AC/DC als Online-Konzert auf der Facebook-Seite der Band, natürlich momentan ohne Publikum.

Hier das Statement der Band:

Log on to our facebook page at 8:30 pm EST on Saturday, March 21 for a live stream of our FULL SHOW! Tips are greatly appreciated. Our paypal is thunderstrucklouisville@gmail.com. Please choose „send to friends and family“.

JUST TO CLARIFY … This is a live stream – NO audience. There will be less than 10 people there, including the band.