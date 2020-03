Schlussakord: lassen sich nicht den letzten Spaß nehmen

Dem Coronavirus die Stirn bieten und das Beste aus der derzeit beschissenen Situation machen, so lautet im Moment die Devise. Oder mit den Worten der Deutschrock-Band Schlussakord aus Jena, wir wären schön blöd, wenn wir uns das letzte bisschen Spaß nehmen lassen würden. Aktuell wollen sich viele Bands den Spaß nicht nehmen lassen und sich auch das Musik machen nicht verbieten lassen und so meldet sich derzeit eine Band nach der anderen aus der Corona-Quarantäne, um mit euch gemeinsam Spaß zu haben. Okay, Konzerte mit euch sind tabu, aber auch aus der Ferne wird es der einen oder anderen Band gelingen, euer Wohnzimmer zu zerlegen. Schlussakord wollen da nun ordentlich mitmischen und bitten euch am Freitagabend zum Wohnzimmer-Pogo. Das Online-Konzert gibt es ab 19:00 Uhr auf die Ohren und wird auf Facebook zu sehen sein.

Hier das Statement der Band:

Samstag ‼19 Uhr‼

In diesen Tagen, in denen einzig und allein Zusammenhalt und Rücksicht zählt, wären wir schön blöd, wenn wir euch und uns auch noch das letzte bisschen Spaß nehmen lassen würden und uns ums letzte Blatt Toilettenpapier reißen.

Wir wollen euch nicht vor eine Wahl stellen, sondern euch den bestmöglichen Abend mit allen Bands bieten.

Somit haben wir die Entscheidung getroffen unsere Streamzeit am Samstag auf ‼19 Uhr‼ zu verlegen.