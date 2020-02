Thy Art Is Murder: stellen Jesse Beahler als neuen Drummer vor + Drum Playthrough zu „Human Target“

Australiens Premium Extreme Metal Export, Thy Art Is Murder verkündet heute stolz den Einstand ihres Drummers Jesse Beahler. Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band ein Drum Playthrough für ‚Human Target. Schaut euch das Video hier an: https://www.youtube.com/watch?v=ICiFp1-zwYQ Jesse darüber:

„Ich bin seit Langem mit THY ART IS MURDER befreundet, von den ersten Amerikatouren 2013 über meine Zeit als Sessionmusiker während ‚The Depression Sessions‘ und schließlich bis hin zu meiner Entwicklung als vollständiges Bandmitglied während dem Songwriting und der Produktion unseres letzten Albums ‚Human Target‘. Ich bin sehr dankbar, zwischen Freunden und solch großartigen Musikern arbeiten zu dürfen. THY ART IS MURDER fühlt sich wie geschaffen für mich an.

Ich bin unglaublich stolz auf die Performance, die wir auf unserem Album ‚Human Target‘ auf Platte gebannt haben und es klingt natürlich auch wegen unseres Equipments so gut. Danke an Zildjian, Tama, Remo, Vic Firth, Czarcie Kopyto, und Foot Blaster Triggers, dass ihr solch außergewöhnliche Werkzeuge geschaffen habt, die es mir erlauben, jedes Mal, wenn ich hinter dem Schlagzeug sitze, mein Bestmöglichstes zu liefern.“ Thy Art Is Murder sind gerade in Europa auf Tournee:

»Human Target« – EU/UK Tour 2020

w/ Carnifex, Fit For An Autopsy, I am, Rivers Of Nihil 25.01. B Antwerp – Kavka Zappa

26.01. UK Manchester – Academy 2

27.01. UK Glasgow – The Garage

28.01. UK Leeds – Stylus

29.01. UK Bristol – SWX

30.01. UK London – Electric Brixton

31.01. UK Birmingham – O2 Institute

01.02. NL Tilburg – 013

02.02. F Paris – Cabaret Sauvage

04.02. E Madrid – Sala Mon Live

05.02. E Barcelona – Razzmatazz

06.02. F Lyon – Le Transbordeur

07.02. CH Pratteln – Z7

08.02. D Munich – Backstage

09.02. I Segrate (MI) – Circolo Magnolia

10.02. SLO Ljubljana – Kino Šiška

11.02. A Vienna – Szene

12.02. H Budapest – Barba Negra

13.02. CZ Prague – MeetFactory

14.02. PL Warsaw – Proxima

15.02. D Berlin – Festsaal Kreuzberg

16.02. DK Copenhagen – Amager Bio

17.02. S Gothenburg – Trädgår’n

18.02. S Stockholm – Slaktkyrkan

20.02. D Hamburg – Gruenspan

21.02. D Leipzig – Felsenkeller

22.02. D Oberhausen – Turbinenhalle

23.02. D Wiesbaden – Schlachthof Thy Art Is Murders erderschütterndes letztes Album, Human Target, erschien am 26. Juli via Nuclear Blast. Für ihre vierte Single veröffentlichte die Band das Musikvideo „New Gods“. Von Elder gefilmt und produziert von HAUS PARTY / Elder & Todd Farley könnt ihr euch das vielschichtige Video hier anschauen:https://www.youtube.com/watch?v=8NfyTg6gzY4 Bestellt Human Target in zahlreichen Formaten, digital wie physisch, hier: www.thyartismurder.net Human Target track listing: Human Target New Gods Death Squad Anthem Make America Hate Again Eternal Suffering Welcome Oblivion Atonement Voyeurs Into Death Eye For An Eye Chemical Christ Thy Art Is Murder sind:

C.J. McMahon | Vocals

Sean Delander | Rhythm Guitar

Kevin Butler | Bass Guitar

Jesse Beahler | Drums

Andy Marsh | Lead Guitar