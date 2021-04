Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Dream Theater, Cacophony, Exodus, Six Feet Under u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Borknagar – Tidal

Artist: Borknagar

Herkunft: Norwegen

Song: Tidal

Album: True North

Genre: Progressive Metal, Viking Metal, Folk Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://web.facebook.com/borknagarofficial

Dream Theater – Misunderstood

Artist: Dream Theater

Herkunft: USA

Song: Misunderstood

Album: Six Degrees Of Inner Turbulence

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://dreamtheater.net

Ikuinen Kaamos – Delusion

Artist: Ikuinen Kaamos

Herkunft: Finnland

Song: Delusion

Album: The Forlorn

Genre: Progressive Metal, Black Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://web.facebook.com/ikuinenkaamos

Cacophony – Speed Metal Symphony

Artist: Cacophony

Herkunft: USA

Song: Speed Metal Symphony

Album: Speed Metal Symphony

Genre: Heavy Metal, Speed Metal, Neo Classical Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Cacophony/691

Bethlehem – Teufelverrückt Gottdreizehn

Artist: Bethlehem

Herkunft: Deutschland

Song: Teufelverrückt Gottdreizehn

Album: Sardonischer Untergang Im Zeichen Irreligiöser Darbietung

Genre: Dark Metal, Black Metal, Doom Metal, Experimental Rock

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://web.facebook.com/bethlehemofficial

Exodus – The Sun Is My Destroyer

Artist: Exodus

Herkunft: USA

Song: The Sun Is My Destroyer

Album: Exhibit B: The Human Condition

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:32 Minuten

Link: https://web.facebook.com/exodusattack

Avatar – Use Your Tongue

Artist: Avatar

Herkunft: Schweden

Song: Use Your Tongue

Album: Black Waltz

Genre: Melodic Death Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:33 Minuten

Link: https://avatarmetal.com

Therion – Via Nocturna

Artist: Therion

Herkunft: Schweden

Song: Via Nocturna

Album: Deggial

Genre: Symphonic Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 9:33 Minuten

Link: https://web.facebook.com/therion

Avantasia – Stargazers

Artist: Avantasia

Herkunft: Deutschland

Song: Stargazers

Album: Angel Of Babylon

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:33 Minuten

Link: https://www.tobiassammet.com/de

Gary Moore – Trouble Ain’t Far Behind

Artist: Gary Moore

Herkunft: Irland

Song: Trouble Ain’t Far Behind

Album: Bad For You Baby

Genre: Blues Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 9:34 Minuten

Link: https://web.facebook.com/GaryMooreRW

Time Machine – Behind The Cross

Artist: Time Machine

Herkunft: Italien

Song: Behind The Cross

Album: Eternity Ends

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:34 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Time_Machine/1722

Ayreon – Abbey Of Synn

Artist: Ayreon

Herkunft: Niederlande

Song: Abbey Of Synn

Album: Actual Fantasy

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:34 Minuten

Link: https://web.facebook.com/ArjenLucassenOfficial

White Wizzard – The Sun Also Rises

Artist: White Wizzard

Herkunft: USA

Song: The Sun Also Rises

Album: The Devils Cut

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:34 Minuten

Link: https://web.facebook.com/WhiteWizzard

Far Corporation – Stairway To Heaven

Artist: Far Corporation

Herkunft: England/Deutschland

Song: Stairway To Heaven (Led Zeppelin Cover)

Album: Division One

Genre: Rock, Hard Rock, Melodic Rock, AOR

Veröffentlichung: 1985

Spielzeit: 9:35 Minuten

Link: https://www.discogs.com/de/artist/303460-Far-Corporation

Symfonia – In Paradisum

Artist: Symfonia

Herkunft: Finnland

Song: In Paradisum

Album: In Paradisum

Genre: Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:35 Minuten

Link: https://web.facebook.com/Symfonia-167230423300471/

Stormwitch – Good Times-Bad Times

Artist: Stormwitch

Herkunft: Deutschland

Song: Good Times-Bad Times

Album: Shogun

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 9:35 Minuten

Link: https://www.stormwitch-band.de

Blackmail – Friend

Artist: Blackmail

Herkunft: Deutschland

Song: Friend

Album: Friend Or Foe

Genre: Indie Rock

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:36 Minuten

Link: https://blackmail.de

Six Feet Under – Escape From The Grave

Artist: Six Feet Under

Herkunft: USA

Song: Escape From The Grave

Album: Bringer Of Blood

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:36 Minuten

Link: https://web.facebook.com/sixfeetunder

Witherfall – End Of Time

Artist: Witherfall

Herkunft: USA

Song: End Of Time

Album: Nocturnes And Requiems

Genre: Progressive Metal, Power Metal, Heavy Metal, Neoclassical Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 9:36 Minuten

Link: https://witherfall.com/home

Secrets Of The Moon – For They Know Not

Artist: Secrets Of The Moon

Herkunft: Deutschland

Song: For They Know Not

Album: Privilegivm

Genre: Black Metal, Gothic Metal, Gothic Rock

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:36 Minuten

Link: http://www.secretsofthemoon.de

Fortsetzung folgt!

