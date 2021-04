Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Iron Maiden, Status Quo, Gorefest, Queensrÿche u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Iron Maiden – Seventh Son Of A Seventh Son

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: Seventh Son Of A Seventh Son

Album: Seventh Son Of A Seventh Son

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com/the-band

Status Quo – Fourty-Five Hundred Times

Artist: Status Quo

Herkunft: England

Song: Fourty-Five Hundred Times

Album: Hello

Genre: Rock, Boogie Rock

Veröffentlichung: 1973

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: https://www.statusquo.co.uk

Lord Of The Grave – Ghost Of Pyre

Artist: Lord Of The Grave

Herkunft: Schweiz

Song: Ghost Of Pyre

Album: Raunacht

Genre: Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Lord-of-the-Grave-129376443848548/

Gorefest – La Muerte

Artist: Gorefest

Herkunft: Niederlande

Song: La Muerte

Album: La Muerte

Genre: Death Metal, Death ’n‘ Roll

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Gorefest/1334

Queensrÿche – Roads To Madness

Artist: Queensrÿche

Herkunft: USA

Song: Roads To Madness

Album: The Warning

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: http://www.queensrycheofficial.com/band/

Varg – Sehnsucht

Artist: Varg

Herkunft: Deutschland

Song: Sehnsucht

Album: Wolfskult

Genre: Melodic Death Metal, Black Metal, Metalcore, Pagan Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: https://www.schildfront.de

Kansas – Apercu

Artist: Kansas

Herkunft: USA

Song: Apercu

Album: Kansas

Genre: Rock, Progressive Rock, Melodic Rock, Classic Rock

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 9:54 Minuten

Link: https://www.kansasband.com

King Witch – Beyond The Black Gate

Artist: King Witch

Herkunft: Schottland

Song: Beyond The Black Gate

Album: Body Of Light

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:55 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingwitch/

Lethian Dreams – For A Brighter Death

Artist: Lethian Dreams

Herkunft: Frankreich

Song: For A Brighter Death

Album: Bleak Silver Streams

Genre: Atmospheric Doom Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:55 Minuten

Link: https://www.lethiandreams.com/en/home.htm

Tool – Pushit

Artist: Tool

Herkunft: USA

Song: Pushit

Album: Ænima

Genre: Progressive Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:55 Minuten

Link: https://toolband.com

Twilight Force – Heroes Of Mighty Magic

Artist: Twilight Force

Herkunft: Schweden

Song: Heroes Of Mighty Magic

Album: Heroes Of Mighty Magic

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 9:55 Minuten

Link: https://www.facebook.com/twilightforce/

The Who – Underture

Artist: The Who

Herkunft: England

Song: Underture

Album: Tommy

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1969

Spielzeit: 9:55 Minuten

Link: https://www.thewho.com

Running Wild – Bloody Island

Artist: Running Wild

Herkunft: Deutschland

Song: Bloody Island

Album: Resilient

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:56 Minuten

Link: http://www.running-wild.de

Budgie – Zoom Club

Artist: Budgie

Herkunft: Wales

Song: Zoom Club

Album: In For The Kill

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 9:56 Minuten

Link: http://www.budgie.uk.com

Firtan – Im Licht Meiner Sonne

Artist: Firtan

Herkunft: Deutschland

Song: Im Licht Meiner Sonne

Album: Innenwelt (EP)

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 9:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Firtanofficial

Stratovarius – Fantasia

Artist: Stratovarius

Herkunft: Finnland

Song: Fantasia

Album: Elements Pt.1

Genre: Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:56 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PYLDL3_3LrY

Apocalyptica – Cell-O

Artist: Apocalyptica

Herkunft: Finnland

Song: Cell-O

Album: Cell-O

Genre: Symphonic Metal, Cello Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:57 Minuten

Link: https://www.apocalyptica.com

The Gathering – Sand And Mercury

Artist: The Gathering

Herkunft: Niederlande

Song: Sand And Mercury

Album: Mandylion

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 9:57 Minuten

Link: https://gathering.nl

Sonata Arctica – Larger Than Life

Artist: Sonata Arctica

Herkunft: Finnland

Song: Larger Than Life

Album: Pariah’s Child

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:57 Minuten

Link: https://www.sonataarctica.info

Axel Rudi Pell – The Curse Of The Damned

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: The Curse Of The Damned

Album: Mystica

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:57 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.