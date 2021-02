Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Mob Rules, Apocalyptica, Krisiun, The Sins Of Thy Beloved u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Asgaard – Eyes Ov Thy Soul

Artist: Asgaard

Herkunft: Polen

Song: Eyes Ov Thy Soul

Album: EyeMDX-tasy

Genre: Gothic Metal, Black Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:38 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AsgaardOfficial/

Mob Rules – End Of All Days

Artist: Mob Rules

Herkunft: Deutschland

Song: End Of All Days

Album: Savage Land

Genre: Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:38 Minuten

Link: http://www.mobrules.de

Harlott – Miserere Of The Dead

Artist: Harlott

Herkunft: Australien

Song: Miserere Of The Dead

Album: Detritus Of The Final Age

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:38 Minuten

Link: https://www.facebook.com/HarlottOfficial/

Minotaurus – Insolubilis

Artist: Minotaurus

Herkunft: Deutschland

Song: Insolubilis

Album: Insolubilis

Genre: Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:39 Minuten

Link: http://www.minotaurus-metal.com/band/

Unheilig – This Corrosion

Artist: Unheilig

Herkunft: Deutschland

Song: This Corrosion (The Sisters Of Mercy Cover)

Album: Das 2. Gebot

Genre: Dark Pop, Dark Rock, Elektro Rock, Deutsch Rock, NDH

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:39 Minuten

Link: https://www.unheilig.com

Apocalyptica – Rage Of Poseidon

Artist: Apocalyptica

Herkunft: Finnland

Song: Rage Of Poseidon

Album: 7th Symphony

Genre: Symphonic Metal, Cello Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:39 Minuten

Link: https://www.apocalyptica.com

Krisiun – Shadows Of Betrayal

Artist: Krisiun

Herkunft: Brasilien

Song: Shadows Of Betrayal

Album: The Great Execution

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:39 Minuten

Link: https://www.facebook.com/krisiun.official/

Antaeus – Blood Libels

Artist: Antaeus

Herkunft: Frankreich

Song: Blood Libels

Album: Blood Libels

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:39 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Antaeus-142351639134528/

The Sins Of Thy Beloved – The Mournful Euphony

Artist: The Sins Of Thy Beloved

Herkunft: Norwegen

Song: The Mournful Euphony

Album: Perpetual Desolation

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:39 Minuten

Link: https://www.facebook.com/The-Sins-Of-Thy-Beloved-16924091637/

Count Raven – A Devastating Age

Artist: Count Raven

Herkunft: Schweden

Song: A Devastating Age

Album: Storm Warning

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/countravendoom

W.A.S.P. – The Idol

Artist: W.A.S.P.

Herkunft: USA

Song: The Idol

Album: The Crimson Idol

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.waspnation.com

Mortiis – Zotheca

Artist: Mortiis

Herkunft: Norwegen

Song: Zotheca

Album: The Unraveling Mind

Genre: Neoclassical Darkwave, Industrial Rock, Industrial Metal, Electronic Rock

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialmortiis/

Distorted Harmony – Kono Yume

Artist: Distorted Harmony

Herkunft: Israel

Song: Kono Yume

Album: Utopia

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.distortedharmony.com

Lemuria – Endgame (The Impending Truth)

Artist: Lemuria

Herkunft: Belgien

Song: Endgame (The Inpending Truth)

Album: The Hysterical Hunt

Genre: Symphonic Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lemuria.be/

Narnia – The Man From Nazareth

Artist: Narnia

Herkunft: Schweden

Song: The Man From Nazareth

Album: Enter The Gate

Genre: White Metal, Progressive Metal, Power Metal, Heavy Metal, Neoclassical Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://narniatheband.com

Solitude Aeturnus – Burning

Artist: Solitude Aeturnus

Herkunft: USA

Song: Burning

Album: Alone

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/solitudeaeturnus/

Secrets Of The Moon – Lucifer Speaks

Artist: Secrets Of The Moon

Herkunft: Deutschland

Song: Lucifer Speaks

Album: Antithesis

Genre: Black Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: http://www.secretsofthemoon.de

Axel Rudi Pell – Legions Of Hell

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Legions Of Hell

Album: Kings And Queens

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Melodic Metal, Heavy Rock, Melodic Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Falkenbach – Heathen Pride

Artist: Falkenbach

Herkunft: Deutschland

Song: Heathen Pride

Album: .. En Their Medh Riki Fara …

Genre: Viking Metal, Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/falkenbach/

Avatar – The Eternal Nothingness

Artist: Avatar

Herkunft: Belgien

Song: The Eternal Nothingness

Album: Memoriam Draconis

Genre: Symphonic Black Metal, Gothic Metl

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://avatarmetal.com

Fortsetzung folgt!

