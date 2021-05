Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Psychotic Waltz, Siebenbürgen, Trauma, Grave Digger u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Surturs Lohe – Schildwacht

Artist: Surturs Lohe

Herkunft: Deutschland

Song: Schildwacht

Album: Seelenheim

Genre: Pagan Metal, Viking Metal, Folk Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 10:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SurtursLoheOfficial/

Psychotic Waltz – Mindsong

Artist: Psychotic Waltz

Herkunft: USA

Song: Mindsong

Album: Mosquito

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 10:07 Minuten

Link: https://psychoticwaltz.com

Kat – Wierzę

Artist: Kat

Herkunft: Polen

Song: Wierzę

Album: …Róże Miłości Najchętniej Przyjmują Się Na Grobach

Genre: Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 10:07 Minuten

Link: https://kat-band.com

Týr – Ocean

Artist: Týr

Herkunft: Faröer Inseln

Song: Ocean

Album: Land

Genre: Viking Metal, Progressive Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 10:07 Minuten

Link: https://tyr.fo

Vanish – When The Mind Bursts

Artist: Vanish

Herkunft: Deutschland

Song: When The Mind Bursts

Album: The Insanity Abstract

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 10:07 Minuten

Link: https://www.vanish-metal.com

Ahab – The Pacific

Artist: Ahab

Herkunft: Deutschland

Song: The Pacific

Album: The Call Of The Wretched Sea

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 10:07 Minuten

Link: http://ahab-doom.de

Demons & Wizards – Children Of Cain

Artist: Demons & Wizards

Herkunft: Deutschland/USA

Song: Children Of Cain

Album: III

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/demonsandwizardsofficial

Type O Negative – Haunted

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: Haunted

Album: October Rust

Genre: Gothic Metal, Doom Metal, Alternative Metal, Dark Rock

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 10:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/typeonegative/

Siebenbürgen – A Dream Of Scarlet Nights

Artist: Siebenbürgen

Herkunft: Schweden

Song: A Dream Of Scarlet Nights

Album: Delictum

Genre: Melodic Black Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:08 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Siebenbürgen/1407

Trauma – DetermiNation

Artist: Trauma

Herkunft: Polen

Song: DetermiNation

Album: DetermiNation

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 10:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TraumaOfficialPage/

Astral Silence – DysnomIE

Artist: Astral Silence

Herkunft: Schweiz

Song: DysnomIE

Album: Astral Journey

Genre: Black Metal, Ambient Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AstralSilencespaceblackmetal/

Rauhnacht – Rauhnachtskind

Artist: Rauhnacht

Herkunft: Österreich

Song: Rauhnachtskind

Album: Urzeitgeist (EP)

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/alpineblackmetal

The Crown – Death Of God

Artist: The Crown

Herkunft: Schweden

Song: Death Of God

Album: Eternal Death

Genre: Melodic Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 10:09 Minuten

Link: https://thecrownofficial.com/en/

Pain Of Salvation – The Perfect Element

Artist: Pain Of Salvation

Herkunft: Schweden

Song: The Perfect Element

Album: The Perfect Element I

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:09 Minuten

Link: http://painofsalvation.com

Empyrium – Under Dreamskies

Artist: Empyrium

Herkunft: Deutschland

Song: Under Dreamskies

Album: A Wintersunset …

Genre: Melodic Black Metal, Folk Metal, Dark Folk, Doom Metal, Neofolk

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 10:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Empyriumfans/

The Gathering – Jelena

Artist: The Gathering

Herkunft: Niederlande

Song: Jelena

Album: Souvenirs

Genre: Atmospheric Doom Metal, Death Doom, Atmospheric Rock, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 10:09 Minuten

Link: https://gathering.nl

Green Carnation – Hounds

Artist: Green Carnation

Herkunft: Norwegen

Song: Hounds

Album: Leaves Of Yesteryear

Genre: Death Metal, Gothic Metal, Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GreenCarnationNorway

Grave Digger – Fields Of Blood

Artist: Grave Digger

Herkunft: Deutschland

Song: Fields Of Blood

Album: Fields Of Blood

Genre: Speed Metal, Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:10 Minuten

Link: https://www.grave-digger-clan.de

The Cooper Temple Clause – Written Apology

Artist: The Cooper Temple Clause

Herkunft: England

Song: Written Apology

Album: Kick Up The Fire, And Let The Flames Break Loose

Genre: Indie Rock, Alternative Rock

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 10:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TheCooperTempleClause/

Warduna – UruR

Artist: Wardruna

Herkunft: Norwegen

Song: UruR

Album: Runaljod – Ragnarok

Genre: Nordic Ritual Folk, Dark Ambient

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 10:11 Minuten

Link: http://www.wardruna.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.