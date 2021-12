Time For Metal: Die Top 5-Alben des Jahres 2021 – Das hört die Redaktion Teil 13

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Die jeweilige Nr. 1 landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five des Jahres!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2021?

Aufgrund persönlicher Katastrophen gepaart mit Corona-Beschränkungen belief sich mein Live-Konzert-Konsum in 2021 auf nur drei Gigs. Terry Hoax, Norman Keil und Lester sind jetzt keine Welt-Events, trotzdem waren es schöne Abende, die mich aus dem trüben Alltag zogen. Dann stolperte ich über den Mitarbeiter-Aufruf auf Facebook und landete bei Time For Metal.

Betontod – Pace Per Sempre

Seitdem der erste Ton dieses Albums durch unsere Wohnung rauschte, läuft es fast täglich und geht uns noch immer nicht auf den Wecker.

Zum Review

Broilers – Puro Amor

Super Album mit wie immer klarer Ansage. Dass Alice Und Sarah zu bester Sendezeit auf Sat.1 performt wurde, war mein TV-Moment des Jahres.

Ohne Review

Fury In The Slaughterhouse – Now

Als jahrelange Weggefährten sind die Totgeglaubten plötzlich wieder da und liefern ein solides, gutes Album ab. Fury hingen als erstes Poster in meinem Kinderzimmer und Now ist hoffentlich noch lange nicht das letzte Werk.

Zum Review

Volter – High Gain Overkill

Volter sind mir erst vor Kurzem zum Review vor die Füße gefallen, aber ich feier das Album immer noch. Genau meins, daher in meiner Top 5.

Zum Review

Hämatom – Die Liebe Ist Tot

Hämatom holen mich immer wieder ab, viele ihrer Texte könnten auch der Soundtrack zu meinem seltsamen Leben sein. Auch das neue Album trifft so oft auf den Punkt, dass ich sie in meine Top 5 holen muss.

Zum Review