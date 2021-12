Time For Metal: Die Top 5-Alben des Jahres 2021 – Das hört die Redaktion Teil 14

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Die jeweilige Nr. 1 landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five des Jahres!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2021?

Das Musikjahr 2021 lief natürlich nicht so wie erwartet. Neues Material habe ich sehr viel gehört, was dazu führte, dass ich so um die 350 Reviews geschrieben habe. So gesehen, alles in Ordnung. Ich konnte mit meiner Freundin zum Glück einige Konzerte und Festivals besuchen, wie z. B. die Metaldays in Slowenien, das Hellseatic in Bremen, das Coast Rock in meiner Heimat oder das In Flammen Open Air (Gartenparty). Aber es sind natürlich auch viele Sachen verschoben worden, leider, so wie das Party.San Festival, Braincrusher, Eindhoven Metal Meeting oder auch Iron Maiden.

Marasmus – Necrotic Overlord

Marasmus, eine Band, die ich bis dato überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, hat mich von der ersten Sekunde an begeistert. Just Killer, no Filler. So muss brutaler Death Metal klingen. Hier treffen Technik und Brutalität perfekt aufeinander. Das Songwriting ist sehr an der alten Schule orientiert, aber neu interpretiert und die Produktion killt alles.

Zum Review

The Crown – Royal Destroyer

Eine derbe Mischung aus Death Metal und Thrash Metal, die zudem sehr melodisch rüberkommt. Einfach nur geile Riffs und ein sehr starkes Songwriting.

Zum Review

Endseeker – Mount Carcass

Diese Hamburger Jungs wissen, wie man alte Schule zockt. Death Metal, überwiegend schwedischer Natur, mit HM2-Sound und geiler Brutalität. So muss es sein und so knallt es.

Zum Review

Soltice – Casting The Die

Können Solstice zur alten Stärke zurückfinden, war die Frage, nachdem sie im Jahre 2009 ein etwas schwächeres Album herausgebracht haben? Ja, verdammt noch einmal! Florida Death Metal trifft auf aggressiven Thrash Metal, Hardcore und wütende Shouts. Brett. Das Florida Death/Thrash Monster erhebt sich und verdunkelt die Sonne Miamis.

Zum Review

Infest – Psychosis

Infest waren schon immer eine sympathische und ehrliche Death/Thrash Kapelle und sie haben immer abgeliefert. Auf Psychosis haben Vandal, Storm, Tyrant und Zombie einige melodische und langsamere Elemente mit eingebaut. In Kombination mit den geilen und schnellen Riff- und Drumattacken klingen sie wie eine serbische Abrissbirne.

Zum Review