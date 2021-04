Time For Metal: Underground Award 2021 Bandvorstellung – heute: End Of Sanctum

Wenn ich mir das aktuelle Bandfoto von End Of Sanctum so anschaue, kann ich es kaum glauben, dass es die Band schon seit dem Jahr 2008 gibt. Damals noch unter dem Namen Descry gegründet, sind auch nach dem Neustart und der Umbenennung in End Of Sanctum im Jahr 2013 immerhin noch zwei der Gründungsmitglieder mit am Start.

Über die Jahre hat sich das Besetzungskarussell aber doch stetig gedreht, und das war sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass es dann bis zum Dezember 2019 gedauert hat, dass das Debütalbum The Rising veröffentlicht werden konnte. Der Weg dahin war aber nicht nur gepflastert mit Wechseln in der Bandbesetzung, auch die musikalische Ausrichtung wurde immer mal wieder neu justiert. Das Ergebnis dieses Feintunings kann man sich auf The Rising anhören, z. B. auf der Bandcamp-Seite von End Of Sanctum. Mit den acht Songs, die auf The Rising zu finden sind und das Album auf eine knappe halbe Stunde Spielzeit bringen, haben End Of Sanctum sich an den Großen aus den Genres Melodic Death Metal, Death Metal und Metalcore orientiert, diese aber nicht einfach nur kopiert, sondern ihr ganz eigenes Ding daraus gemacht.

Aktuell stehen End Of Sanctum zwar ohne Bassisten da, aber die Arbeiten am Nachfolger zu The Rising laufen. Aufgrund der nun schon ein Jahr dauernden Einschränkungen kämpfen End Of Sanctum zwar mit zusätzlich erschwerten Bedingungen, im Mai 2020 haben die Jungs aber mit der neuen Single Wayfarer’s Expiration einen Vorgeschmack darauf geliefert, was da noch kommen mag.

Mit dem Song Wayfarer’s Expiration hatten sich End Of Sanctum auch beim Time For Metal Underground Award 2021 beworben und sind nach dem Leservoting auf dem ersten Platz in Region 1 gelandet.

Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick:

Band: End Of Sanctum

Herkunft: Dresden

Genre: Melodic Death Metal

Label: Unsigned

Link: https://www.facebook.com/EndOfSanctum

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Maik

Leadgitarre – Martin (Fuchs)

Rhythmusgitarre – Martin (Morty)

Schlagzeug – Dennis (Gizmo)