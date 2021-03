Time For Metal: Underground Award 2021 – Die Vorstellung der Top 25-Bands aus Phase 1 startet am 01.04.

Mittlerweile ist es schon über einen Monat her, dass wir die Gewinner des Underground Award 2021 bekannt geben konnten. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an die Gesamtsieger Torrential Rain, die zweitplatzierten Godsnake und die drittplatzierten Devil May Care.

Es gab aber ja für die Bands noch mehr zu gewinnen. So hatten wir versprochen, alle Bands, die in Phase 1, also nach dem Leservoting, unter die Top 25 gekommen sind, in kleinen Kolumnen besonders vorzustellen. Außerdem werden wir mit den Bands, die in den fünf Regionen auf den ersten Platz gelangt sind, noch Interviews führen.

Die Bandvorstellungen sind mittlerweile alle geschrieben und zur Veröffentlichung bereit. Los geht es am 01.04. mit End Of Sanctum. Danach stellen wir dann jeden Tag eine weitere Band vor. Die Artikel werden in der Reihenfolge der Platzierungen veröffentlicht, d. h. erst alle Gewinner in den fünf Regionen, dann die fünf Zweitplatzierten usw.

Vielleicht findet sich ja unter diesen 25 Bands doch die eine oder andere, die euren Geschmack trifft. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn die Bands noch Fans hinzugewinnen könnten. Verdient hätten sie es allemal.