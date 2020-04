Torrential Rain: veröffentlichen neue Single „Home Alone“

Die Nürnberger Prog Metalcore-Überflieger Torrential Rain sind im Jahr 2020 angekommen und veröffentlichten nun mit der Nummer Home Alone eine Genrehymne, die ihresgleichen sucht. Wo andere Core Bands noch mit einem muffig riechenden und angestaubten Sound um die Ecke kommen, gibt es andererseits Bands, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und dem entgegenwirken, wie z.B. die Nürnberger Torrential Rain. Die Band um Fronter Christopher Danner präsentiert sich mit der neuen Single Home Alone von einer sehr modernen Seite und so gar nicht altbacken, wobei man dennoch die alten Trademarks nicht über Bord wirft. Nicht zuletzt ist dafür Christoph Wieczorek (Sawdust Recording) verantwortlich, der dem Song das moderne Gewand verpasste. Die Nürnberger sind das beste Beispiel, dass es sich oft lohnt, abseits der etablierten Acts im Underground zu wühlen, denn Torrential Rain heben sich durchaus von der Masse ab und passen in das Jahr 2020.