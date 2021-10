Tristan Harders‘ Twilight Theatre: Debütalbum zum Soloprojekt angekündigt

Tristan Harders und Pride & Joy Music kündigen das Debüt zum Soloprojekt Tristan Harders‘ Twilight Theatre an.

Das Album wird Drifting Into Insanity heißen und ab dem 14.01.2022 erhältlich sein.

Als erste Kostprobe wird ein Lyricvideo zu The End präsentiert. Zwei weitere Singles sollen noch vor Veröffentlichung des Albums erscheinen. Tristan, der dem einen oder anderen als Sänger von Terra Atlantica bekannt sein könnte, hat das Album in der Zeit der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen geschrieben. Dabei ist er nach eigener Aussage auch selber drauf und dran gewesen, in den Wahnsinn abzudriften. Das reine Studioalbum entstand in einer Emotion, die Tristan als Weltuntergangsstimmung beschreibt. Für das Album spielte er, neben dem Gesang, auch die Instrumente eigens ein. In seinem Studio realisierte der Hamburger Power Metaller die Aufnahmen, das Mischen sowie das Mastering in Eigenregie. Auch das Lyricvideo trägt seine Handschrift.