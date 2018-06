Innerhalb kurzer Zeit haben die fünf Jungs von Trynity ein Konzeptalbum als Debut in Eigenproduktion auf die Beine gestellt. Dazu können sie schon Gigs unter anderem mit Betraying the Martyrs oder Pro-Pain und sogar auf dem legendären With Full Force Festival verzeichnen. Jetzt kommt ihr erstes Lyricvideo für den Song Voices. Im Song dreht es sich um eine Person die Zeit ihres Lebens Stimmen in ihrem Kopf hört und langsam dem Wahnsinn anheim fällt. Hiermit schlagen die Jungs also ernstere Töne an und lenken die Aufmerksamkeit auf ein sehr sensibles und oftmals wenig beachtetes Thema.

Kommentare

Kommentare