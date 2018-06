Mit One last Legacy begrüßen wir einen hoffnungsvollen Neuzugang bei Black Sunset / MDD!

Das Quintett, welches brachialen Modern Metal Sound mit den besten Elementen aus skandinavischem Melodic-Death zusammenfügt, wird noch in diesem Jahr den Nachfolger ihres 2013er Debuts „Chapter One – Into The Unknown“ auf Black Sunset Veröffentlichen. Die Arbeiten am neuen Album, welches im Kohlekeller Studio aufgenommen und veredelt wurde, sind weitestgehend abgeschlossen. Mehr News schon bald!

