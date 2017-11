Im März erscheint das neue Turbowolf Album The Free Life. Vor Kurzem hat die Band das Video zum Titeltrack veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt.:

Die Band sagt über das neue Video:

Hope you enjoy our new video for The Free Life. Made by two of the most dudular dudes, Casey and Ewan. Much love to them. So sit back, open your ears and eyes and drink down this nice warm glass of magic. You’re welcome.