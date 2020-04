Turilli / Lione Rhapsody: kündigen neue Daten für ihre verschobene Latein-Amerika Tour an

Die italienische Symphonic Metal Band Turilli / Lione Rhapsody kündigen heute die neuen Tourdaten ihrer kürzlich verschobenen Latein-Amerika Tour an, einschließlich drei zursätzlichen Shows in Mexiko und Co-Headliner Shows mit Kamelot in Brasilien.

25.09 BR Rio de Janeiro – Circo Voador (mit Kamelot )

(mit ) 26.09 BR Brasília – Toinha (mit Kamelot )

(mit ) 27.09 BR São Paulo – Carioca Club (mit Kamelot )

(mit ) 02.10 AR Buenos Aires – El Teatrito

03.10 CHL Santiago – Teatro Caupolicán

06.10 PE Lima – Centro de Convenciones Festiva

09.10 CO Pereira – Prestige

10.10 CO Cali – Teatro Jorge Isaacs

11.10 CO Medellín – Teatro de la Uni

12.10 CO Bogota – Royal Club

14.10 CR San Jose – Pepper Club

16.10 MEX Monterrey – Café Iguana

17.10 MEX Mexico City – Circo Volador

18.10 MEX Leon – Foro del Lago

Zero Gravity (Rebirth And Evolution) – Tracklist:

01. Phoenix Rising

02. D.N.A. (Demon And Angel) [feat. Elize Ryd | Amaranthe]

03. Zero Gravity

04. Fast Radio Burst

05. Decoding The Multiverse

06. Origins

07. Multidimensional

08. Amata Immortale

09. I Am [feat. Mark Basile | DGM]

10. Arcanum (Da Vinci’s Enigma)

Bonustrack (nur DIGI & 2LP)

11. Oceano [feat. Sascha Paeth | Avantasia & Arne Wiegand | Santiano]

Das zehn Songs beinhaltende Werk wurde von Luca und Fabio selbst produziert, während Simone Mularoni (Domination Studio, San Marino) für Aufnahmen, Engineering, Mix und Mastering verantwortlich war. Des Weiteren wartet es u.a. mit Gastbeiträgen von Elize Ryd (Amaranthe) und Mark Basile (DGM) auf. Das Artwork stammt von Stefan Heilemann (u.a. Epica, Pain, Lindemann), der bereits die Cover der beiden Luca Turilli’s Rhapsody-Alben gestaltet hat.

Die Band hatte eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um die Albumaufnahmen zu finanzieren. In diesem Rahmen konnte sie mithilfe ihrer treuen und hingebungsvollen Fanbase unglaubliche 60.000,- € sammeln.