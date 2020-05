TV-Tipp: Amon Amarth in Oberhausen 2019

Die Schweden Amon Amarth spielten im Rahmen der letzten Europatour zu ihrem aktuellen Studiowerk Berserker am 14. Dezember 2019 zusammen mit Arch Enemy und Hypocrisy ein fulminantes Konzert in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Heute Abend wird das 82-minütige Konzert in voller Länge ab 22:00 Uhr bei Arte TV ausgestrahlt.

Hier das Statement der Band:

Berserkers rejoice! The one year anniversary of our latest album Berserker‚is here. In honor of this glorious occasion we and the gods will celebrate by streaming our full production raid of Oberhausen’s Koenig Pilsener Arena from the European leg of the Berserker World Tour on Monday, May 4th at 4pm ET / 1pm PT / 9pm BST / 10pm CET on knotfest.com (KNOTFEST) . Sharpen your blades and relive the glorious battle with us! ⚔️🛡