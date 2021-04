Twilight Force: kündigen ihre erste Headlinertour „Magical Mystical Tour 2021“ mit Special Guests Cyhra und Silver Bullet an

Die schwedische Power Metal-Band Twilight Force freut sich, neue Daten für ihre erste Headlinertour ankündigen zu können. Die passend genannte Magical Mystical Tour 2021 wird im Oktober dieses Jahres mit den Special Guests Cyhra und Support von Silver Bullet stattfinden. Während der Tour werden sie die fantastischen Geschichten ihres Albums Dawn Of The Dragonstar erzählen, das im Jahr 2019 via Nuclear Blast erschien.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns sehr! Es gibt einen Leuchtturm in diesen schwierigen Zeiten. Umso glücklicher sind wir, dass wir auf der Magical Mystical Tour von unseren geschätzten Brüdern Cyhra und den strahlenden Rittern Silver Bullet begleitet werden. Zusammen werden wir euch Pracht, Magie und Ruhm bringen. Lasst uns noch einmal gemeinsam auf dem Schlachtfeld stehen und die Rückkehr zu Leben und Wohlstand, wie es einmal war, feiern. Möge die Kraft des Drachens euch führen und beschützen!“

Cyhra ergänzen: „Wir sind sehr glücklich und aufgeregt, ankündigen zu können, dass wir unsere Kräfte mit unseren Freunden von Twilight Force bündeln und durch Europa und UK touren! Leider endete unsere No Halos In Hell-Tour im vergangenen Jahr wegen der Covid-19-Pandemie sehr abrupt. Jetzt ankündigen zu können, dass wir wieder auf Tour gehen, fühlt sich fast schon surreal an. Ehrlich, die Vorfreude, die wir auf diese Tour haben, ist überwältigend. Wir können es nicht erwarten, alle Fans zu treffen, die so wie wir so lange auf Livemusik verzichten mussten, und wir hoffen, euch dort alle zu sehen!“

Die Tourdaten sind wie folgt:

Magical Mystical Tour 2021

w/ Cyhra und Silver Bullet

02.10. DK Copenhagen – Templet TICKETS

03.10. DE Hannover – Musikzentrum TICKETS

05.10. DE Hamburg – Knust TICKETS

06.10. DE Berlin – Frannz Club TICKETS

08.10. CZ Prague – Nova Chmelnice TICKETS

09.10. DE München – Backstage (Halle) TICKETS

10.10. NL Eindhoven – Effenaar KZ TICKETS

11.10. DE Köln – MTC TICKETS

12.10. NL Nijmegen – Doornroosje TICKETS

13.10. CH Pratteln – Mini Z7 TICKETS

15.10. IT Milano – Slaughter Club TICKETS

16.10. FR Lyon – MJC O Totem TICKETS

17.10. DE Mannheim – MS Connexion TICKETS

19.10. UK London – Boston Music Room TICKETS

20.10. UK Glasgow – Audio TICKETS

21.10. UK Manchester – Satan’s Hollow TICKETS

22.10. FR Paris – Backstage TICKETS

23.10. DE Bochum – Rockpalast TICKETS

24.10. DE Osnabrück – Bastard Club TICKETS

Twilight Force sind:

Allyon | Gesang

Lynd | Elektrische und akustische Gitarren, Laute

Born | Bassgitarre

Blackwald | Keyboards, Piano, Violine, Cembalo

De’Azsh | Schlagzeug

Aerendir | Gitarre

Weitere Infos:

www.facebook.com/twilightforce

www.instagram.com/twilight_force

www.nuclearblast.de/twilightforce

www.cyhra.com

www.facebook.com/CyHraofficial/

www.nuclearblast.de/cyhra

https://www.facebook.com/SilverBulletOfficial