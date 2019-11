Unity Festival 2019 am 30.11.2019 im Ground Zero, Essen (Vorbericht)

Eventname: Unity Tour 2019

Bands: nancybreathing, Norded, Quasimono, Spin My Fate

Ort: Ground Zero, Essen

Datum: 30.11.2019

Kosten: 5,00€ AK

Genres: Alternative Metal, Alternative Rock, Groove Metal

Link: https://www.facebook.com/events/441398516461931/

Bereits Ende August hatten wir über die Unity Tour 2019 berichtet, die wir mit präsentieren und bei der vier Bands vier Konzerte in vier Städten spielen. Nun nähert sich der Termin, an dem wir von Time For Metal vor Ort sein werden. Da wollen wir doch die vier Bands in alphabetischer Reihenfolge mal kurz vorstellen.

Seit über zehn Jahren gibt es nancybreathing nun schon. Im Mai 2018 wurde das zehnjährige Bandbestehen und auch die Veröffentlichung des Albums Awake, das von mir ja immerhin 8,5/10 Punkten ergattern konnte, mit einer Show in Gladbeck gefeiert. Da waren wir sehr gern dabei und konnten uns davon überzeugen, dass die zehn Jahre kaum Spuren hinterlassen haben und die Jungs immer noch voller Tatendrang sind. Den haben sie sich natürlich auch weiterhin erhalten, und vor kurzem wurde das Video zum Song Broken Dreams vom Album Awake präsentiert:

Auch über Norded haben wir schon berichtet, haben sie doch sowohl in 2017 als auch 2018 an Oli Beiers Moshroom in Krefeld teilgenommen. Die Unity Tour führt im Januar 2020 auch in ihre Heimatstadt Hamburg, wobei Sänger Stefan ursprünglich aus Krefeld stammt. Unterwegs sind die Jungs öfters und nehmen auch an den SPH Music Masters teil, dafür drücke ich natürlich die Daumen. Neue Songs lassen, wenn ich die Facebook-Seite so anschaue, aber wohl noch auf sich warten, auch wenn die Jungs wohl fleißig am werkeln sind. Darum hier noch einmal der Link zur noch aktuellen EP surrender, die die Jungs auch bei ihren Shows immer dabei haben:

https://norded.bandcamp.com/releases

Die aus dem Sauerland stammende Band Quasimono ist in diesem Quartett die einzige, die ich nicht kenne. Nachdem die Band im Jahr 2015 noch als Trio gegründet wurde, ist sie mittlerweile auf ein Quintett angewachsen. In 2017 wurde das Debütalbum Too Far veröffentlicht, das sage und schreibe mit elf Songs um die Ecke kommt. Fürs nächste Jahr haben sie ein neues Album angekündigt, einige Songs davon wollen sie auch während der Unity Tour zum Besten geben. Wer Rage Against The Machine oder Hed PE mag, sollte auch Quasimono mal mindestens ein Ohr leihen. Und vielleicht werden wir am 30.11. im Ground Zero auch mit einem freundlichen Hello begrüßt 🙂

Spin My Fate sind gerade auf großer 2019 Tides Tour. Das Album wurde bereits im Jahr 2017 veröffentlicht und konnte bei mir mit 9/10 Punkten fast die Höchstnote erreichen. Auch von der energiegeladenen Releaseshow im Jovel Club in der Heimatstadt der Jungs, nämlich Münster, haben wir damals berichtet. Wenn es wohl auch offensichtlich musikalisch keine Neuigkeiten zu vermelden gibt, freuen wir uns sehr, die Songs vom Album Tides noch einmal live auf die Ohren zu kriegen. Zum Album gibt es einige Videos, ich habe mich für das zum Song Fix Me entschieden:

Da das Ground Zero mitten in einem Wohngebiet liegt, ist es mit dem Parken immer etwas schwierig. Trotzdem hoffe ich, dass die Hütte am 30.11. voll wird und freue mich sehr auf die Show! \m/