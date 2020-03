Vader: veröffentlichen Album-Artwork zu „Solitude in Madness“

Die polnischen Death Metal-Legenden Vader melden sich mit ihrem 16. Studioalbum„Solitude in Madness“ zurück, das am 1. Mai 2020 via Nuclear Blast erscheint. Vader haben es im Laufe ihrer 37-jährigen Geschichte nie geschafft, sich auszuruhen oder einen Gang zurückzuschalten. Von super-aggressivem Thrash unter dem wachsamen Auge des kommunistischen Polens bis hin zu Welttourneen und einer fast manischen Fangemeinde ist das von Piotr „Peter“ Wiwczarek geführte Quartett nicht zu bremsen. Speed und Power sind erneut die treibenden Faktoren in Vaders teuflischem und austariertem Death Metal!

„Die Menschheit lernt nie aus ihren Lektionen“, sagt Wiwczarek. „Ich spüre, dass die Spannungen auf der ganzen Welt weiter zunehmen. Die Menschen haben den wahren Schmerz vergessen, von einem größeren Standpunkt aus gesehen. Generationsübergreifend: die neue Generation respektiert die alte nicht und ich würde behaupten, dass sie sich selbst nicht einmal respektieren. Unser Alltag findet im Fernsehen statt, da ist also keine Seele mehr übrig. Alles ist leer. Ich denke, die Technologie saugt auch den Menschen aus uns heraus. Es gibt heute mehr einsame Menschen als je zuvor und dennoch sollen wir durch Technologie miteinander verbunden sein. Es ist Wahnsinn! Von dort stammt eigentlich der Titel „Solitude in Madness“. Natürlich gehe ich diese Themen komplett auf Vader-Art an. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und mich durch diese Geschichten auszudrücken. “

Für „Solitude in Madness“ haben sich Vader außerhalb ihrer Komfortzone gewagt und sind in die Grindstone Studios in Suffolk, England, gegangen, wo sich die Band mit Scott Atkins zusammenschloss, um im Sommer 2019 vier Wochen lang aufzunehmen, zu produzieren, zu mischen und zu mastern.

Album-Artwork von Death Metal Cover Legende Wes Benscoter (Autopsy, Cattle Decapitation)

„Solitude in Madness“ Tracklist:

1. Shock And Awe

2. Into Oblivion

3. Despair

4. Incineration Of The Gods

5. Sanctification Denied

6. And Satan Wept

7. Emptiness

8. Final Declaration

9. Dancing In The Slaughterhouse

10. Stigma Of Divinity

11. Bones

Als ersten Eindruck haben Vader bereits eine erste Single mit dazugehörigen Lyric-Video zum Track „Shock And Awe“ vom kommenden Album „Solitude in Madness“ veröffentlicht.

Vader sind ab 07.03. bis Ende März auf umfangreicher Europatour. Die Tour führt durch Hotspots in Deutschland, UK, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien, Österreich und Ungarn. Als Support sind Defiled, Chronosphere und Fallcie mit von der Partie. Am 1. Mai feiert die Band zudem eine exklusive Albumrelease Show im Turock in Essen! Dabeisein!

Vader werden am Montag den 9.März ihre Show in London LIVE STREAMEN!

Vader Tour:

07.03.2020 Osnabrück (DE); Bastard Club

08.03.2020 Arlon (BE); L’Entrepôt

09.03.2020 London (UK); The Underworld Camden

10.03.2020 Rotterdam (NL); Baroeg

11.03.2020 Lokeren (BE); Sport & Jeugdcomplex

12.03.2020 Amersfoort (NL); Fluor033

13.03.2020 Leipzig (DE); Stadtbad

14.03.2020 Marsberg (DE); Metal Diver Festival

15.03.2020 Mannheim (DE); MS Connexion Complex

16.03.2020 Martigny (CH); Sunset Bar

17.03.2020 Martigny (CH); Sunset Bar

18.03.2020 Paderno Dugnano (IT); Slaughter Club

19.03.2020 San Donà di Piave (IT); Revolver Club

20.03.2020 Zagreb (HR); Klub Močvara

21.03.2020 Wien (AT); Viper Room

22.03.2020 Košice (SK); Collosseum Club Vader Line Up:

Peter – Vocals, Guitars

Spider – Guitars

James – Drums

Hal – Bass Vader online:

