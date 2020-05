Varus: melden sich mit neuem Album zurück

Varus formierte sich im Jahre 2012 als Weiterentwicklung der feierwütigen Spielleute von Banjaxed. Elemente aus der Folklore und hohe Feierfreude blieben erhalten, jedoch beschlossen die Beteiligten, sich voll und ganz auf Eigenkompositionen zu stürzen und das Nachspielen bereits geschriebener Werke hinter sich zu lassen.

So fanden sich die vier Spielleute zusammen, um einen Bund aus orchestraler Epik, kompromissloser Härte, ausgefeilten Strukturen und melodiös anmutenden Folk-Einflüssen zu vereinen.

Neben bebenden Bass-Fundamenten, brachialen Gitarrenwänden und archaischem Schlagwerk, finden ebenso Querflöte, Tin Whistle oder Mandoline ihren Platz.

2014 veröffentlichten Varus das Debütalbum Till The Sun Rises, nun melden sie sich mit dem fulminanten Nachfolger A New Dawn eindrucksvoll zurück.

Der Bandname Varus nimmt Bezug auf die historische Schlacht am Teutoburger Wald bzw. den Anführer der römischen Legionen, der sich auf dem Schlachtfeld das Leben nahm und somit als Sinnbild des zurückgedrängten Imperiums durch die germanischen Naturstämme fungiert.

Die Band besteht aus:

Konstantin Raab • Gesang, Keyboards, Flöte

Stefan Schwarz • Gitarre, Gesang

Norbert Caspar • Bass

Max Betz • Schlagzeug

Geformt in den Schmieden Oberfrankens, verschrieb sich Varus eines langwierigen und rundum tiefgründigen Konzeptes:

Die ebenso eigenständige wie epische und ästhetische Verschmelzung aus klassischer Musik, traditionellem Folk und kernigem Metal.

Die anfängliche Rohidee entwickelte sich zu einem charakteristischen, dynamischen Symphonic Folk Metal Stil, der eine originelle Spanne zwischen emotionalen, atmosphärischen, epischen Orchestrationen und donnernden, düsteren Gitarrengewittern schlägt.

Der offizielle Veröffentlichungstermin ist der 27. Juni 2020

Trackliste:

01. The Awakening 09:09

02. Tränk dein Herz 02:47

03. A New Dawn 05:27

04. Ascheregen 05:01

05. Ein Lebewohl 09:01

06. Wandel der Zeit 05:40

07. The Minstrels Chant 05:25

08. Die letzte Schenke 04:01

Offizielles Lyrik Video zum Album-Titelsong A New Dawn

Varus‚ charakteristische und einzigartige Schöpfungen auf A New Dawn werden zusammengehalten von ausgefeilten Schlagzeug-Kompositionen, welche auch progressivere Gefilde abdecken, und einem hämmernden Bass, der ebenso Funk wie auch barocken Generalbass mit einbezieht.

Abgerundet wird das stimmige Ensemble durch breitgefächerte Guttural-Vocals sowie vereinzelten Klargesang, vollendet durch voluminöse Chorarrangements.

Die Lyrik der Lieder befasst sich mit Sagen, Legenden und zeitlosen Themen, wie Freiheit, Naturromantik oder der Trinkkunst. Die Texte sind bewusst zweisprachig – in Deutsch und Englisch – gehalten.