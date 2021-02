Velvet Viper: streamen neue Single

Die Metalband Velvet Viper um Jutta Weinhold und Holger Marx wird am 23.04.2021 ihr neues Album Cosmic Healer bei Massacre Records veröffentlichen!

Seit heute kann man sich die erste Single, den Titeltrack des kommenden Albums Cosmic Healer, auf diversen Streamingplattformen anhören!

Das Album wurden von Ralf Basten gemischt und von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemastert. Das Coverartwork wurde von Manfred Smietana / MS Art Design gestaltet.

Cosmic Healer wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in verschiedenen Farben sowie in digitaler Form erhältlich sein. Hier kann das Album bereits vorbestellen bzw. vormerken » https://lnk.to/cosmichealer

Velvet Viper – Cosmic Healer

CD Digipak

1. Sword Sister

2. Let Metal Be Your Master

3. Cosmic Healer

4. Holy Snake Mother

5. Voice Of An Anarchist

6. Sassenach

7. Osiris

8. On The Prowl

9. Long Shadows

10. Darkness Of Senses

11. Götterdämmerung (Acoustic Version)

Ltd Vinyl LP

Side A: Track 1-5

Side B: Track 6-11

http://www.velvet-viper.de

https://www.facebook.com/VelvetViper

Quelle: Massacre Records