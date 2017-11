Venom Inc.: touren erstmals in Australien, Neuseeland und Asien

Venom Inc.: touren erstmals in Australien, Neuseeland und Asien

Abaddon, Mantas und der mächtige Demolition Man werden sich im Februar und März in australische Gefilde begeben, um ihre im September 2017 begonnene Blood Stained Earth Tour fortzusetzen.

1979 als Venom in Newcastle upon Tyne, England gegründet, erlangte die Band gegen Ende der NWOBHW Bekanntheit. Vor allem ihre ersten beiden Alben, Welcome To Hell (1981) und Black Metal (1982), gelten generell als wichtiger Einfluss für den Extreme und Thrash Metal. Der Einfluss von Venoms Zweitwerk wird durch die Namensgebung für ein Extreme Metal-Subgenre untermauert: Black Metal.

In den 80er Jahren waren Venom DIE Extreme Metal-Band schlechthin und veröffentlichten u.a. Klassiker wie At War With Satan, Possessed sowie zahlreiche Kult-Livealben wie die Assault-Serie und das legendäre Doppelalbum Eine Kleine Nachtmusik. Ihr Video The Seventh Date of Hell: Live At Hammersmith Odeon war ein wichtiger Wegbereiter für Metallica, die damals als Support mit Venom auf Tour waren.

Nachdem Cronos ausgestiegen war, trat Tony Dolan („The Demolition Man“) von Atomkraft in dessen große, rote Fußstapfen, was ihm äußerst gut gelang. Mit ihm nahmen Venom vier weitere Platten auf: Prime Evil (1989), Tear Your Soul Apart (1990), Temples Of Ice (1991), The Waste Lands (1992).

Das aktuelle Line-up um den Demolition Man, Abaddon und Mantas ist nun unter dem Banner Venom Inc. unterwegs. Mit ihrem brandneuen Album Avé, das über Nuclear Blast Records erschienen ist, sowie Klassikern aus Venoms Anfangszeiten im Gepäck, kommt die Truppe schon bald zum ersten Mal nach Asien, Australien und Neuseeland!

Blood Stained Earth Tour – Asien/Australien/Neuseeland 2018

15.02. J Tokyo – Club Quattro

16.02. J Osaka – Trad

18.02. SGP Sin – EBX Live

19.02. T Bangkok – OXA

22.02. AUS Canberra – The Basement

23.02. AUS Sydney – Manning

24.02. AUS Brisbane – Crowbar

26.02. NZ Wellington – Valhalla

27.02. NZ Auckland – Galatos

01.03. AUS Melbourne – Max Watt’s

02.03. AUS Adelaide – Enigma

03.03. AUS Perth – Amplifier

Kommentare

Kommentare