Die Post-Hardcore Newcomer Venues kündigen heute ihre kommenden Shows im Juli an. Zusammen mit Polaris werden sie The Amity Affliction auf drei ihrer EU/UK Summer-Tour 2019 Shows unterstützen. Tickets sind ab sofort erhältlich.

»The Amity Affliction EU/UK SUMMER 2019«

w/ Polaris, Venues

01.07.19 Germany Köln @ Essigfabrik

02.07.19 Germany Saarbrücken @ Garage

03.07.19 Germany Lindau @ Vaudeville

Venues veröffentlichten ihr Debütalbum Aspire im Juli, 2018.

Bestellt euch das Debütalbum Aspire hier als CD oder Splatter-Vinyl: https://VENUES.lnk.to/Aspire

Schaut euch die Singles zum Debütalbum hier an:

We Are One: https://youtu.be/qAd67X3Jglg

Fading Away feat. Chris Wieczorek (ANNISOKAY): https://youtu.be/jEeupPBGYo4

Nothing Less: https://youtu.be/uSSR0ekAQkY

Ignite: https://youtu.be/NfQ4CDTKmGA

The Epilogue: https://youtu.be/udsMNmfCJ8g

Anfang 2015 gestartet, hat es das Stuttgarter Sextett Venues geschafft, ihre Botschaft aufrichtiger und energetischer moderner Musik in ganz Deutschland zu verbreiten. Die junge Truppe hat die Bühne bereits mit Bands wie Eskimo Callboy, Callejon, Deez Nuts, Caliban, Attila oder den deutschen Punk-Rock-Stars Itchy geteilt und diese dabei abgerissen.

2018 können die Female/Male-Fronted Energiebündel auf eine massive Fan-Schar im deutschen Underground blicken. Stark im DIY verwurzelt, mit Gespür für Perfektion und mit absoluter Hartnäckigkeit in Punkto Songwriting, Performance und Interaktion mit ihrer stetig wachsenden Anhängerschaft beseelt, resultiert ihr Einsatz in der Szene nicht nur in großer Fan-Präsenz auf jeder möglichen Venues-Show, sondern erregt zusätzlich in eindrucksvollen Statistiken im Social-Media-Universum Aufsehen.

Nach ihrer zuletzt erschienenen Break Down A Venue 3-Track-EP, dem darauffolgenden Musikvideo zum Underground-Hit No Roses For A Life Lost vom talentierten Videografen Marius Milinski (offonewadventures) und euphorischen Reaktionen aus der ganzen Community, ruhten Venues nicht eine Sekunde. 2018 schickte man sich an, zu erschaffen, was schlussendlich ihre zwei neuen Singles Ignite und The Epilogue werden sollte. Außerdem veröffentlichte das Sextett aus Stuttgart das Debütalbum Aspire via Arising Empire in Europa und via SharpTone Records in Amerika.

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Christoph Wieczorek (Annisokay) in den renommierten Sawdust Recordings (Emil Bulls, Annisokay, Shields) beeindruckt das erste Album von Venues mit großartigem Gespür für Melodien und Harmonien, der richtigen Portion Aggressivität, fragilen Ausbrüchen und tiefgehenden Texten, die Traurigkeit unbegreiflich schön machen und sofort im Ohr hängen. Mit einer starken, hämmernden Rhythmusabteilung, verträumten Leads und außergewöhnlichen Darbietungen sind Venues beileibe keine Durchschnitts-Post-Hardcore-Band, sondern ein Unikat in einer Szene, die sich minütlich selbst zu kopieren scheint.

Erlebt Venues live und überzeugt Euch – in 2019 gibt es da draußen niemanden, der dermaßen abliefert, wie diese Jungs!

Venues sind:

Robin | Gesang

Constantin | Gitarre

Toni | Gitarre

Florian | Bass

Dennis | Schlagzeug

