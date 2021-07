Venues: veröffentlichen neue Single „Whydah Gally“ vom kommenden Album „Solace“

Die deutsche modern Metal Band Venues veröffentlicht seine brandneue Single Whydah Gally. Die Band hat auch ihr neues Album Solace angekündigt, das am 27. August als CD und limitierte, farbige Vinyl in special Merch-Bundles über Arising Empire veröffentlicht werden soll und ab sofort zum Vorverkauf bereit steht.

In enger Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Marius Milinski wird die Geschichte, die bereits in den vorherigen Singles Rite of Passage, Shifting Colors, Uncaged Birds, Mountains begonnen wurde, in einem neuen verrückten und finalen Musikvideo weitererzählt, was die einschlagende neue Single nochmals unterstreicht.

„Whydah Gally war tatsächlich von Anfang an einer meiner Lieblingssongs auf Solace! Er ist voller Power und nimmt einen ab den ersten Sekunden mit auf eine stürmische Reise, bei der man erst am Ende wieder aussteigen kann. Die Geschichte hinter Whydah Gally ist, dass ich zum Rest der Band sagte, dass ich unbedingt einen Piratensong schreiben möchte. Kurz darauf kamen von Valentin die Instrumentals und Lela und ich machten uns an die lyrische Story.“ – Robin (Vocals)

Mehr zu Solace: