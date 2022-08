Vermocracy: „Age Of Dysphoria“ erscheint am 30.09.2022

Das zweite Album der Wiener Melodic Death Metaller von Vermocracy wird den Titel Age Of Dysphoria tragen und am 30. September via Black Sunset/MDD im Handel erscheinen! Bereits mit ihrem 2020 in Eigenregie veröffentlichten, selbst betitelten, Debüt konnte die Band für einiges Aufsehen im Underground sorgen. Der Nachfolger wird neun Songs enthalten und den geneigten Hörer mit düsterem Melodic Death Metal, mit deutlicher Hommage an die Genregrößen der 90er, beglücken. Aufgenommen, produziert und gemastert wurde Age Of Dysphoria im Studio von Norbert Leitner in Wien, welcher der Band einen mehr als druckvollen Sound beschert. Das eindrucksvolle Coverartwork stammt von Armin Stocker – mehr Infos schon bald!

Vermocracy live:

Record Release Show:

4. November – Escape, Wien /w Infest, Dismal Lumentism Schänder

Vermocracy online:

https://www.facebook.com/Vermocracy

http://vermocracy.at/