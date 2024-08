Vestige: veröffentlichen zweiten Teil von „Automne“ feat. Neige von Alcest

Letzte Woche haben Vestige ihre dritte Single, den ersten Teil von Automne, veröffentlicht. Nun, da die Veröffentlichung des Albums immer näher rückt, präsentiert das französische Modern-Metal-Kollektiv den eindringlichen Nachfolger dieses fesselnden Tracks, ein Vorspiel zu ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum Janis. Ein tiefgreifendes Hörerlebnis, das rohe Emotionen und transzendente Hoffnung miteinander verbindet.

Automne Pt. 2 gebührt die einzigartige Ehre, dass Neige, die ätherische Stimme von Alcest, mit ihren Beiträgen dem Track eine jenseitige Ebene verleiht. Die Verschmelzung von Neiges traumhaftem Vocal-Timbre mit Vestiges viszeraler Klangwelt hebt den Song auf eine Ebene, auf der Qual und Ekstase nebeneinander existieren, und lädt den Hörer ein, sich in seiner eindringlichen Schönheit zu verlieren.

Seht euch den zweiten Teil von Automne auf dem YouTube-Kanal von Season of Mist hier an:

Janis vorbestellen & vormerken: https://orcd.co/vestigejanis

Janis – Tracklist:

1. Différent

2. Deviens La Nuit

3. Démence De L’Âme

4. Océan

5. Automne Part 1

6. Automne Part 2 Feat. Neige (Alcest)

7. Appel De L’Âme

8. Corrosion

9. Stigmates Du Temps

10. Envol De L’Âme

11. Avant La Fin

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Herkunft: Frankreich

Genre: Modern Metal, Atmospheric Post-Metal

FFO: Deftones, Alcest, Loathe, Sylvaine

Aufnahmestudio: Théodores Heimstudio, Quentins Heimstudio,(Schlagzeug), Pierre-André Krauzers Heimstudio (Bass)

Mixing: Geoffrey Bonnifet in seinem Heimstudio

Mastering: Acle Khaney bei 4D Sounds, Oxfordshire, UK

Biografie: Sébastien Gamez

Coverartwork: Kilian d’Angelo & Justine Dorin

Fotografie & Video-Produktion: Mathieu Ezan

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 2×12″ Vinyl Gatefold – Black

– 2×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Gold

Janis erscheint am 6. September auf Season of Mist.

Théodore Rondeau, der kreative Initiator von Vestige, gründete die Band während einer turbulenten Phase in seinem Leben. Die Band entstand als kreatives Gefäß für eine komplizierte emotionale Reise und überschreitet die Grenzen der individuellen Therapie in eine kollaborative Kraft, die hoffentlich mit den Gefühlen in Resonanz geht, die für die menschliche Erfahrung nur allzu häufig sind.

Mit einer tiefen Verbundenheit zu ihrem Handwerk gießen Vestige ihre Seele in ihr Debütalbum und füllen es mit einer fesselnden Mischung aus Melancholie, Verzweiflung und Katharsis. Die Musik dient nicht nur als Ausdruck ihres Aufruhrs, sondern auch als Wegweiser für den Hörer, um die Komplexität seiner eigenen Emotionen zu ergründen. Durch diesen Prozess wird Vestige zu einem Projekt, das das Potenzial hat, sich mit den Menschen auf einer tiefen Ebene zu verbinden und eine kollektive Erfahrung durch die universelle Sprache der Musik zu schaffen.

Die Besetzung von Vestige liest sich wie eine musikalische Schicksalserzählung: Pierre-André Krauzer am Bass, Quentin Regnault am Schlagzeug und Théodore an Gesang und Gitarre. Ihre Wege kreuzten sich erstmals während ihrer Zeit bei Naraka, einer Band, die mit Ikonen wie Cradle Of Filth und Alcest auftrat. Diese erste Verbindung legte den Grundstein für die Gründung der Band. Kurze Zeit später kam Thomas Petit als zweiter Gitarrist hinzu, der das Ensemble vervollständigte. Die klangliche Identität der Band stand nun fest; Vestige waren bereit, diese Erfahrung mit der Welt zu teilen.

Das Signing bei Season Of Mist ist der erste Meilenstein der Band und erlaubt es Vestige, ihre Reise in Form ihres Debütalbums Janis zu teilen. Das Album, das Ende 2024 veröffentlicht werden soll, ist der Höhepunkt der gemeinsamen Bemühungen und ein Statement für die Ankunft der Band in der Heavy-Musik-Szene. Mit atmosphärischen Shoegaze-Texturen, melodischen Landschaften und intensiven, gequälten Momenten, die das emotionale Spektrum der menschlichen Erfahrung widerspiegeln, hat sich die Band einen festen Platz im Genre des modernen Metals geschaffen.

Außerhalb des Studios bereiten sich Vestige auf eine Reihe von Live-Auftritten im Jahr 2024 vor, die die Bühne für eine introspektive musikalische Erfahrung bereiten, die rohe und authentische Energie vermittelt. Eine kathartische Veröffentlichung, die den Hörer in die emotionalen Tiefen der Band zieht.

Vestige Besetzung:

Théodore Rondeau – Gesang, Gitarre

Pierre-André Krauzer – Bass

Quentin Regnault – Schlagzeug

Thomas Petit – Gitarre

