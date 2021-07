Victory: sind zurück & veröffentlichen ersten Song aus kommendem Album „Gods Of Tomorrow“

Die Hard Rock Legenden Victory melden sich nach zehn langen Jahren mit einem brandneuen Album zurück! Gods Of Tomorrow erscheint am 26. November über AFM Records.

Die 1984 gegründete Band zählt bis heute zu einem der prägendsten Heavy Rock Acts an der internationalen Speerspitze ihres Genres. Gemeinsam mit den Scorpions, Accept und Halloween sind sie eine der erfolgreichsten deutschen Bands, spielten weltweit unzählige Arenen und Festival Shows, und veröffentlichten neben Livealben und Compilations zehn Studioalben, welche mehrfach die Album Charts stürmten.

Mehrfacher Neubesetzungen und jahrelangem Pausieren der Band zum Trotze, gab Gitarrist Herman Frank, welcher jahrelang ebenfalls Mitglied bei Accept war, seine Herzensband nie ganz auf. Zehn Jahre seit Veröffentlichung ihres letzten Albums, Don’t Talk Science, welches das letzte Album des Original Victory Line-Ups war, kehrt Frank samt neuer Besatzung am V-Bord zurück. Gemeinsam mit Ausnahmesänger Gianni Pontillo, Gitarrist Mike Pesin, Malte Frederik Burkert am Bass und Schlagzeuger Michael Stein, präsentieren sich Victory auf Gods Of Tomorrow taufrisch und laufen zu absoluter Höchstform auf!

Victory beweisen, sie können alles sein, die Götter von heute als auch von morgen: 13 glühendheiße Rock Eisen erwarten dich in der neuesten Victory Schmiede, ungeahnte Power treffen auf messerscharfe Hard Rock Hymnen! Doch überzeugt euch selbst, heute veröffentlichte die Band einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album Gods Of Tomorrow, seht das brandneue Video zum Song Cut To The Bone hier:

„Eine unendlich aufregende und turbulente Reise legt einen Zwischenstopp mit dem neuen Victory Album Gods Of Tomorrow ein,“ verrät uns Gitarren Mastermind Herman Frank. „Die ganze Geschichte ist aber noch lange nicht erzählt…“

Worte, die jedes Fanherz höher schlagen lassen, die seit mehr als drei Jahrzehnten eindrucksvolle Laufbahn von Victory scheint sich erfreulicherweise noch nicht dem Ende zu neigen. Vielmehr wird die Band mit Gods Of Tomorrow ihren Thron an der Spitze der besten Rock Bands aller Zeiten mit Leichtigkeit verteidigen können.

Gods Of Tomorrow erscheint am 26.11.2021 auf AFM Records, ab sofort könnt ihr euch die Platte HIER vorbestellen!

Gods Of Tomorrow Tracklist:

01. Intro

02. Love & Hate

03. Gods Of Tomorrow

04. Cut To The Bone

05. Dying In Your Arms

06. Hold On Me

07. Into The Light

08. Mad

09. Unconditional Love

10. My Own Desire

11. On Fire

12. Rising Force

13. In Rock We Trust

14. Leave You Alone (CD-Bonustrack)

Victory sind:

Gianni Pontillo – Gesang

Herman Frank – Gitarre

Mike Pesin – Gitarre

Malte Frederik Burkert – Bass

Michael Stein – Drums

Victory online:

www.victory-band.com

www.facebook.com/Victorybandofficial