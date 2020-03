Vitja: Veröffentlichen neue Single ‚Payback‘

Nach der Veröffentlichung von Thirst und dem Debüt ihrer neuen Besetzung ist der kraftvolle, deutsche Genre-Hybrid Vitja aus Nordrhein-Westfalen mit der Dampfwalze Payback zurück!

Die neue Single ist auch der Startschuss für die Arising Tour, auf der Vitja ihre Labelkollegen von Our Mirage, zusammen mit Breathe Atlantis und The Narrator unterstützt!

Schaut euch das Musikvideo zu Payback hier an:

Holt euch die Single hier: https://Vitja.lnk.to/Payback

Arising Tour 2020

Kingstar presents: Our Mirage, Vitja, Breathe Atlantis, The Narrator

06.03.2020 Münster: Sputnikhalle

07.03.2020 Hannover: Lux

12.03.2020 Bremen: Tower

13.03.2020 Hamburg: Logo

14.03.2020 Berlin: Musik & Frieden

15.03.2020 Dresden: Groovestation

18.03.2020 Leipzig: Naumanns

19.03.2020 Nürnberg: Z-Bau

20.03.2020 Köln: Helios37

21.03.2020 Bochum: Rotunde

25.03.2020 Stuttgart: Juha West

26.03.2020 Wiesbaden: Schlachthof

27.03.2020 Trier: Mergener Hof

28.03.2020 München: Backstage

Tickets: https://www.ourmirage.de/tour

Vitja veröffentlichte Thirst im September 2019!

Kauft und/oder streamt euch das neue Album Thirst hier: https://VITJA.lnk.to/Thirst

Pressestimmen:

„Die Lieder gewinnen eindeutig an Tiefe, Ausdruck und Dynamik und orientieren sich vage an dem, was zuletzt von Annisokay in die Regale geschmissen wurde. Zudem fallen die Arrangements sehr viel abwechslungsreicher aus als in der Vergangenheit. Lieder wie ‘Mistakes’ (der kleine Hit des Albums), das emotional geladene und geschickt in Szene gesetzte ‘Lost In You’ sowie ‘Back’ (das irgendwo zwischen Muse, Thrice und Biffy Clyro tänzelt) zeigen, was Vitja abseits der früheren Brecheisen im Köcher haben.“ – Metal Hammer

„VITJA haben von der Gründung an einen steilen Weg nach oben vollzogen und dabei ist die Band immer mehr aus sich herausgekommen.

Der neue Frontmann Gabriel Spigolon legt der Band eine ganz neue musikalische Orientierung auf und die Journalisten müssen erst einmal lernen, mit so viel Reife umzugehen.“ – Oliver Williams, To Go Berlin

„Qualitativ ist das einwandfrei!“ – Fuze

Mehr von Thirst:

Schaut euch Silver Lining feat. Carlo Knöpfel hier an:

Schaut euch Mistakes hier an: https://youtu.be/A_s9yNz3hDE

Schaut euch Back hier an: https://youtu.be/GbfkTUNN64Y

Thirst Tracklist:

01. Light Blue

02. Silver Lining feat. Carlo Knöpfel (Breakdown Of Sanity)

03. Mistakes

04. Breathe

05. Instinct

06. Lost In You

07. Back

08. Silence

09. What’s Next

10. Those Years

11. Voices

12. One

13. Strangers

Vitja schlägt mit dem mächtigen Comeback Album Thirst zurück. Eine neue Ära hat begonnen. Die Karten sind neu gemischt, alle Vorzeichen stehen auf Sieg und der Sound ist klarer, ausgereifter und stimmiger als jemals zuvor. Mit neuem Frontmann Gabriel Spigolon und neuer Attitude geht’s zurück Richtung Top-Liga.

Thirst bezeichnet das neue Kapitel einer vielseitigen und ambitionierten Band, die nun an alte Erfolge anknüpfen und darüber hinaus den Gipfel erklimmen möchte. Sechs Jahre Bandgeschichte wurden umgekrempelt und man hat parallel ein unnachahmliches Sound-Gewand erschaffen, welches so in Deutschland bisher nicht vertreten ist.

Das Songwriting beginnt im Herbst 2018. Das Quartett entscheidet sich dazu, Erlebtes und bisher Stimmiges in ein neues Design zu packen, um sich selbst treu und zugleich abwechslungsreich zu bleiben. In den Homestudios der Jungs entstehen über die Monate zwanzig Songs, die den neuen und uniquen Sound der Rheinländer prägen sollen.

„Wir haben unseren Sound gefunden. Jeder von uns ist extrem glücklich mit der Entwicklung. Trotzdem mussten wir es vermeiden, den Leuten vor den Kopf zu stoßen. Wir sind uns sicher eine perfekte Lösung für unsere Fans und uns gefunden zu haben“, so Drummer Daniel Pampuch.

Instrumental entstand Thirst zu einem großen Teil in Eigenregie. Die Gitarren wurden in den Sureshot Studios von Daniel Keller aufgenommen. Die Gesangs-Aufnahmen fanden in den Mega Blaster Studios von Timo Bonner (Our Mirage) statt, der die LP auch mixt und mastert. Für das Tracking der Vocals nahm man sich viel Zeit, um zu entscheiden, wo es final hingehen sollte.

„Wir wollten über den bekannten Vitja Sound hinaus, mit den neuen stimmlichen Möglichkeiten experimentieren“, so Gitarrist Vladimir Dontschenko.

Mit der ersten Single Back fächert man musikalisch sehr breit. Das vielseitige Gitarrenspiel Dontschenkos , kombiniert mit den schnellen, rhythmusbetonten Drums Pampuchs, gepaart mit den individuellen Basslines Mario Metzlers und den abwechslungsreichen Vocals von Gabriel Spigolon kreiert eine einzigartige Atmosphäre, die unendlich viel Raum für Interpretation lässt. Der Breakdown unterbricht die hymnenhafte Stimmung und lässt den kompletten Song in Sekundenbruchteilen explodieren.

„Der Track ‘Back’ verkörpert alles von dem, was wir grade sind und wie wir uns fühlen. Er verkörpert die Unruhe der letzten Monate und lässt uns trotzdem ankommen“, so Metzler.

Thirst ist ein neues und frisches Vitja, welches dem Hörer die freie Wahl zwischen verträumten Schwebezuständen, wildem Headbangen oder melancholischem Hinterfragen lässt.

Vitja sind:

Gabriel Spigolon | Gesang

Fabio De Dominicis | Gitarre

Florian Vogel | Bass

Daniel Pampuch | Schlagzeug

Mehr Info:

www.facebook.com/vitjaband/

www.instagram.com/vitja_official/

www.youtube.com/channel/UCGJ-f9wgk_nBupdX4Ka4ktw