VNV Nation: veröffentlichen zweite Single „Station 21“ vom kommenden Album „Construct“

Am 09.05.25 erscheint das (erste) neue VNV Nation Album Construct. Daraus wurde nun die Single Station 21 veröffentlicht. Das zweite VNV Nation Album Destruct erscheint im Laufe des Jahres.

Die neue VNV Nation Single Station 21 ist am 17. April erschienen. Als euphorische und eingängige Hymne wurde der Song schnell zu einem Highlight, als er auf der jüngsten Europatournee vorgestellt wurde. Es ist die zweite Single aus dem kommenden Album Construct ein ausdrucksstarkes und positives Album voller Hymnen, Bewegung und Instrospektion, in dem sich Ronan Harris von VNV Nation mit den Ereignissen, Erfahrungen und Offenbarungen in der Entwicklung einer Persönlichkeit beschäftigt. Die erste Single des Albums, Silence Speaks, wurde von Fans und Freunde elektronischer Musik gleichermaßen gelobt. Nach Construct wird im Laufe des Jahres das zweite Studioalbum Destruct folgen, das eine härtere und dunklere Seite in seinen Themen zeigt, durch cineastische, rhythmische elektronische Klanglandschaften, die in vielerlei Hinsicht wie eine Antithese zum ersten Album Construct wirken.

Construct (VÖ:09.05.25) markiert einen großen Schritt nach vorne im alternativ-elektronischen Sound von VNV Nation, mit einer optimistischen Mischung aus Klanglandschaften, Melodien und emotionaler Tiefe. Die Titel beschreiben den Klang jedes Albums. Das zweite Album, Destruct, ist das dunklere Spiegelbild der beiden Alben und nimmt die Fans mit auf eine filmische Reise in neue Klänge und pulsierende, süchtig machende Rhythmen.