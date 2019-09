Wacken Metal Battle 2020: Start der Bewerbungsfrist für deutsche Bands

Auch im Jahr 2020 wird im Bandwettbewerb Wacken Metal Battle erneut ein deutscher Teilnehmer beim Finale auf dem Wacken Open Air an den Start gehen können. Für den Vorentscheid des weltweit größten Metal Music Contest beginnt nun die Bewerbungsfrist. Einsendeschluss für Bewerbungen ist am 15.01.2020.

Sascha Jahn kommentiert: „Die Wacken Metal Battle bringt jährlich die harten Szenen dieser Welt auf dem Wacken Open Air zusammen und wird im Jahr 2020 bereits in die 17. Runde gehen“, sagt der Projektleiter. „Die Zahl der weltweit teilnehmenden Länder ist mit insgesamt 64 Ländern weitaus höher als die 30 zur Verfügung stehenden Plätze beim Wacken Open Air. Deshalb freut es uns besonders, dass im Jahr 2020 auch Deutschland wieder zu den Teilnehmernationen zählen wird. Außerdem sind wir begeistert, erstmals auch Australien und Chile bei der kommenden Wacken Metal Battle willkommen heißen zu dürfen.“

Interessierte Bands müssen bei ihrer Bewerbung folgende Kriterien erfüllen:

– Das Repertoire einer Band muss mindestens 30 Minuten umfassen und aus eigenen Songs bestehen. Coverversionen sind nicht zulässig.

– Bands dürfen keinen Plattenvertrag in der Tasche haben oder in naher Zukunft eine Unterschrift bei einem Label planen.

– Vorherige Gewinner eines nationalen oder internationalen Finales sind von einer erneuten Teilnahme ausgeschlossen.

– Bands, die bereits teilgenommen aber nicht gewonnen haben, dürfen sich erneut bewerben.

– Alle Bewerbungen müssen ein Demo in digitaler Form mit 3-4 Songs, Bandbilder mit Foto-Credit, eine Bandbiographie sowie eine Kontaktadresse beinhalten und an die folgende Adresse geschickt werden: sascha@ics-int.com

Eine Expertenjury ermittelt aus allen Einsendungen, die obige Kriterien erfüllen, eine Reihe von Teilnehmern, die eine entsprechende Benachrichtigung erhalten und in einem der beiden Halbfinale antreten dürfen. Bands, die keine Berücksichtung finden, können leider nicht einzeln benachrichtigt werden.

Die Termine für die deutschen Halbfinale der 17. Wacken Metal Battle stehen ebenfalls bereits fest. Das Halbfinale Nord findet am 16. Mai 2019 in der Hamburger Markthalle im Marx statt. Das Halbfinale Süd wird am 21. Mai 2019 in Fritzlar auf dem Rock Am Stück Festival-Gelände im Rahmen der Veranstaltung Rock Am Stück Vatertach ausgetragen.

Der Eintritt bei Rock Am Stück Vatertach ist frei.

Tickets für das Halbfinale Nord in der Hamburger Markthalle gibt es unter folgendem Link: www.metaltix.com/w-o-a-metal-battle-2020-tickets-5275.html

Die Teilnehmer und der Termin für das Finale werden zeitnah nach Bewerbungsschluss am 15. Januar 2020 angekündigt.

Über Wacken Metal Battle

Die im Jahre 2004 ins Leben gerufene Wacken Metal Battle gehört längst zu den ebenso beliebten wie fest etablierten Institutionen des Festivals. Mit der Wacken Metal Battle leistet das Festival konsequente Nachwuchsförderung in einer weltweit einmaligen Größenordnung. Das Wacken Open Air stellt jungen Talenten und dem Metal-Untergrund in wohl einmaligem Ausmaß seine Bühnen zur Verfügung. Mittlerweile hat sich der Bandwettbewerb für den Nachwuchs zu einem internationalen Event von beachtlicher Größenordnung mit 30 teilnehmenden Ländern entwickelt. Sämtliche Teilnehmer treten im Finale als Gewinner an, da sie bereits die nationalen Wettbewerbe gewonnen haben. Den fünf Erstplatzierten winken attraktive Preise, wie z.B. Siegerprämien von der Wacken Foundation, die diese Veranstaltung kontinuierlich unterstützt, sowie großzügige Sachspenden von diverser Sponsoren von Instrumenten bis zu essentieller Technik für den Proberaum.

