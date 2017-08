Wacken, 06. August 2017 – Die letzten vier Tage schwangen wieder harte Gitarrenriffs und furiose Drumsoli durch die Luft des schleswig-holsteinischen Dorfes Wacken. Metalheads aus über 80 Nationen kamen, trotzten dem unbeständigen Wetter, wateten durch Matschpfützen und feierten das größte Metal-Familien-Treffen der Welt. Für die Beschallung sorgten in diesem Jahr über 150 Bands auf acht Bühnen.

Am Donnerstag spielten Accept ihre „Very Special Show“. Die deutschen Metal-Pioniere stellten ihr neues Album The Rise Of Chaos vor und holten sich außerdem ein komplettes Orchester auf die Bühne. Danach weihten Volbeat mit ordentlich Pyrotechnik die neu benannte Harder Stage ein und reihten eine Rock-Hymne an die andere. Am Festival-Freitag sorgten Saltatio Mortis für Bewegung im Moshpit und die Thrashmetal-Pioniere Megadeth beanspruchten die gut trainierte Nackenmuskulatur der Besucher. Am Samstag gab sich Alice Cooper die Ehre. Neben Klassikern performte die Rocklegende auch Songs von seinem neuen Album Paranormal. Zuvor verkündete der US-Rocker, dass er 10.000 US-Dollar an die Stiftung Wacken Foundation spendet, die Metal und Hard-Rock-Nachwuchbands fördert. Am Samstagabend verwandelten Amon Amarth das Publikum außerdem in ihre persönliche Mitsing-Armee, bevor Avantasia mit melodischer Opulenz und Kreator mit Thrash-Macht zwei Höhepunkte zum Abschluss lieferten.

Über ein Dutzend Konzerte konnten auch die Metalheads miterleben, die selbst nicht auf dem Holy Ground stehen konnten. Der Livestream von Magenta Musik 360, dem Streaming Angebot der Telekom, machte dies für Fans weltweit möglich. Aus über 150 verschiedenen Ländern griffen die W:O:A Anhänger auf dieses umfassende und vielschichtige Angebot zurück.