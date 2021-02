Wacken Open Air: Bauer Uwe Trede verstorben

Der 1941 geborene Uwe Trede war kein bedeutender Musiker, kein Produzent oder großer Labelchef, er war nur ein Landwirt im schleswig-holsteinischen Wacken, der dennoch aus der deutschen Metalszene nicht mehr wegzudenken war. Der Bauer Uwe Trede gehörte von Beginn an zu den Unterstützern des legendären Wacken Open Air, denn er stellte sein Land für das größte europäische Festival zur Verfügung und war der erste Fürsprecher der Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen und sorgte dafür, dass der Rückhalt im kleinen Dorf Wacken stetig wuchs. Ohne Bauer Uwe Trede wäre das Wacken Open Air in seiner heutigen Form nie möglich gewesen. So ließ er auch in den Anfangstagen eine Unterschriftenliste gegen das Festival einfach verschwinden.

Gestern hatte Thomas Jensen traurige Neuigkeiten für die gesamte Wacken-Gemeinde zu verkünden, denn der sympathische Landwirt ist tot: „In tiefer Trauer nehme ich Abschied von einem besonderen Menschen…, Uns Uwe, der Wacken Bauer, unser Freund, ist friedlich für immer eingeschlafen. Uwe, niemals wirst du ganz gehen – in unseren Herzen wirst du immer einen Platz haben und dadurch weiterleben. Während unserer jahrzehntelangen engen Zusammenarbeit warst du immer ein unersetzlicher und treuer Freund und Ratgeber. Du hast ein Team aufgebaut, ohne dessen Unterstützung wir das Wacken Open Air nicht zu dem hätten machen können, was es heute ist. Worte können meine Dankbarkeit gar nicht ausdrücken. Danke für alles, danke für die vielen Jahre, für die Erlebnisse und Geschichten… danke für alles!!… sag ’n Gruß an Thomas Hess und alle Wacken-Freunde da oben! Viel Kraft für Lore, Sönke und die ganze Trede-Familie. WE WILL ROCK ON!!!“

Auf der Website des W:O:A wurde folgender Nachruf veröffentlicht: „Unser ältester Freund, Wegbereiter und Unterstützer Uwe Trede ist im Alter von 80 Jahren von uns gegangen. Ohne Uwe wäre das Wacken Open Air in seiner heutigen Form nicht möglich geworden.

Gerade in den ersten Jahren ist es maßgeblich seiner Unterstützung zu verdanken, dass das Festival glatt über die Bühne gehen konnte und der Rückhalt im Dorf stetig wuchs. Er war unser erster Fürsprecher, auf seiner Wiese parkten die ersten Besucher (Miete: Kostenloser Eintritt für Uwe!) und noch heute stehen unsere Bühnen auf dem Gelände der Familie Trede. Mit der Organisation von so wichtigen Gewerken wie den Stewards, die euch bei der An- und Abreise den Weg weisen, und dem Personal, das den nach dem Festival auf dem Gelände verbleibenden Müll aufsammelt, hat er auch darüber hinaus entscheidend zum gelungenen Festivalablauf für alle beigetragen.

„Uns Uwe“ hat das Leben umarmt und immer neue Ideen auf den Tisch gebracht, gleichzeitig jedoch auch alte Werte kontinuierlich hochgehalten. Treue und Loyalität sind hier zu nennen, aber auch sein geliebtes Trabbi-Cabriolet.

Lustige, erstaunliche oder auch kuriose Anekdoten über den geselligen Menschenfreund Uwe gibt es sicherlich fast so viele, wie er Zigarettenpackungen verraucht hat. Darunter auch einige, die früher sicherlich für viel Ärger gesorgt hätten. So verschwand etwa eines Tages eine Unterschriftenliste gegen das Festival auf Nimmerwiedersehen, als Uwe zufällig des Weges kam. Die feine Art? Sicherlich nicht. Aber Uwe war eben auch hartnäckig und wusste, was er wollte und wie er zum Ziel kommt.

Spätestens mit Full Metal Village wurde Uwe dann auch zu einem öffentlichen Star im Wacken Kosmos. Nicht selten hielten anreisende Fans jedes Jahr an seinem Haus an, um sich ein Autogramm zu holen oder mit Uwe zu schnacken.

Sein Lebenswerk wird insbesondere von seinem Sohn Sönke fortgesetzt werden. Bauer Uwe selbst wird aber auch bei uns weiterleben, in unseren Gedanken und Erinnerungen, mit „Bauer Uwes Heimweg“ auf dem Festivalgelände und der nach ihm benannten Bar. Vor allem aber bleibt er in unseren Herzen und denen seiner vielen Familienmitglieder.

Bei Uwes geliebter Frau Lore, Sohn Sönke & Melanie nebst Kindern und den weiteren Mitgliedern der Familie sind unsere Gedanken in diesen schweren Tagen.

See you in heaven Uwe – Rain or Shine!

In ewiger Dankbarkeit und Demut

Holger, Thomas & die ganze W:O:A-Familie“